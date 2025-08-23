Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
80°aguaceros
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Julián Gil enseña cómo disfrutar Puerto Rico en 24 horas

El modelo y empresario visitó la isla para asistir a la residencia de Bad Bunny “No me quiero ir de aquí”

23 de agosto de 2025 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante su corta visita Julián Gil fue al Viejo San Juan. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La lista de famosos que han viajado a la isla para disfrutar la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny aumenta cada fin de semana. A ellos se sumaron el boricua Julián Gil y su pareja sentimental Valeria Marín.

RELACIONADAS

Antes de llegar al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el empresario aprovechó para visitar algunos lugares. Al final del día fueron tantas las paradas que dio la impresión de que estuvo mucho más tiempo.

En esa línea, al parecer, Gil descubrió que tiene un nuevo don. El presentador, de igual modo, dijo estar a la orden del que lo necesite.

“Si quieres pasarla cabr... en Puerto Rico en solo 24 horas, avísame y yo te enseño cómo se menea el caldero. Mi isla Puerto Rico está a otro nivel… Se viene el ‘post’ del ‘DTMF’ del Conejo", sostuvo.

En la publicación el boricua radicado en Miami agregó que Marín “no se quería ir” de Puerto Rico.

Durante su corta visita los comunicadores fueron al Viejo San Juan, desgustaron limbers y piraguas, y cenaron en Casita Blanca en Miramar. Junto a la pareja también estuvo Karen Padín, directora senior de Relaciones con el Talento de Univision.

Gilberto Santa Rosa se destacó como uno de los talentos invitados en la séptima función de la residencia "No me quiero ir de aquí".Gilberto Santa Rosa se destacó como uno de los talentos invitados en la séptima función de la residencia "No me quiero ir de aquí".El exponente urbano Tito El Bambino fue otro de los invitados especiales de la novena función. Este se unió a Benito Antonio Martínez Ocasio para el tema “Siente el boom”. También interpretó “Eoo” y el clásico “Baila morena”.
1 / 21 | FOTOS: Los artistas que acompañaron a Bad Bunny en el tercer fin de semana de su residencia musical. Gilberto Santa Rosa se destacó como uno de los talentos invitados en la séptima función de la residencia "No me quiero ir de aquí". - Cheery Viruet

Tags
Julián GilBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: