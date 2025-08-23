Julián Gil enseña cómo disfrutar Puerto Rico en 24 horas
El modelo y empresario visitó la isla para asistir a la residencia de Bad Bunny “No me quiero ir de aquí”
23 de agosto de 2025 - 5:57 PM
La lista de famosos que han viajado a la isla para disfrutar la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny aumenta cada fin de semana. A ellos se sumaron el boricua Julián Gil y su pareja sentimental Valeria Marín.
Antes de llegar al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el empresario aprovechó para visitar algunos lugares. Al final del día fueron tantas las paradas que dio la impresión de que estuvo mucho más tiempo.
En esa línea, al parecer, Gil descubrió que tiene un nuevo don. El presentador, de igual modo, dijo estar a la orden del que lo necesite.
“Si quieres pasarla cabr... en Puerto Rico en solo 24 horas, avísame y yo te enseño cómo se menea el caldero. Mi isla Puerto Rico está a otro nivel… Se viene el ‘post’ del ‘DTMF’ del Conejo", sostuvo.
En la publicación el boricua radicado en Miami agregó que Marín “no se quería ir” de Puerto Rico.
Durante su corta visita los comunicadores fueron al Viejo San Juan, desgustaron limbers y piraguas, y cenaron en Casita Blanca en Miramar. Junto a la pareja también estuvo Karen Padín, directora senior de Relaciones con el Talento de Univision.
