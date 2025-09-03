Opinión
3 de septiembre de 2025
81°lluvia moderada
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ximena Duque responde a Julián Gil tras acusarla de haberle sido infiel con Carlos Ponce

El actor expuso en un “reality show” la alegada infidelidad de la actriz con la que mantuvo una relación en el pasado

3 de septiembre de 2025 - 9:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ximena Duque y Julián Gil. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras las declaraciones del actor Julián Gil asegurando que Ximena Duque le fue infiel con el también actor boricua Carlos Ponce, la actriz respondió.

RELACIONADAS

La protagonista de “Corazón valiente” negó tajantemente las acusaciones del actor boricua. “Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas”, dijo Duque en un comunicado publicado por People en Español.

“En los últimos días se han hecho comentarios públicos que intentan manchar mi nombre con hechos que no son ciertos y que pertenecen a una etapa de mi vida de hace más de 17 años”, expresó. "Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas. Hoy mi vida está enfocada en lo más valioso para mí: mi familia, mis proyectos y el propósito de inspirar a otros con mi ejemplo de superación".

Duque, quien está casada con el empresario Jay Adkins y con quien comparte a sus dos hijas, Luna y Skye, dejó claro que no tocará más el tema. “Solo deseo que mi nombre no sea asociado con historias que nunca fueron reales. Prefiero que mi presente y mi trayectoria sigan hablando por mí”.

Se recuerda que en el “reality” “Secretos de parejas” Gil expuso la infidelidad de la actriz con la mantuvo una relación años atrás y fue por esta razón que habrían terminado su romance.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Pasó que me tocó irme a España, para protagonizar una serie, y estando ahí empezó a fracturarse un poquito esta relación. Cuando regreso de España, me toca empezar a trabajar en otra novela, y ya llegando de Miami, pues me entero de que me había sido infiel con Carlos Ponce”, contó.

El exnovio de Marjorie de Sousa contó la reacción que tuvo el protagonista de “Dame chocolate”: “Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella. Y yo le dije, a ver, espérate, espérate, primero quiero que sepas que quien se metió en mi relación fuiste tú, estábamos juntos”.

Gil indicó que supuestamente la actriz le había dicho a Ponce que ya su relación había terminado.

Estas declaraciones no cayeron bien en los internautas y de inmediato empezaron a criticarlo llamándolo “poco hombre”.

En mayo pasado, en el mismo programa, Julián hizo unas revelaciones sobre Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías, en el sentido de que ella lo habría agredido, comentarios que tampoco fueron tomados muy bien por el público, quien lo calificó como poco caballeroso.

Al presente, el actor está casado con la periodista y conductora deportiva mexicana, Valeria Marín, con quien contrajo nupcias en diciembre de 2024 en Puerto Rico.

A principios de los 2000 tuvo una relación con la merenguera boricua Gisselle. (Archivo)La actriz mexicana Mariana Seoane lo negó, pero en 2006 el actor reveló que mantenía un romance con la artista. (Archivo)Su romance de dos años con la actriz colombiana Viviana Serna terminó en 2014. (Instagram)
1 / 6 | Viejos romances de Julián Gil. A principios de los 2000 tuvo una relación con la merenguera boricua Gisselle. (Archivo)

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
