13 de agosto de 2025
86°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Karina Banda revela la pérdida de su embarazo: “Si no es el momento, no va a ser”

La presentadora de televisión y esposa del actor Carlos Ponce se encontraba en tratamientos de fertilización

13 de agosto de 2025 - 5:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Ponce y Karina Banda se casaron en una boda religiosa el 4 de junio de 2022. (JLHR RunningFilms )
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La presentadora Karina Banda, esposa del actor boricua Carlos Ponce, compartió uno de los momentos más difíciles que ha atravesado en su matrimonio: la pérdida de un embarazo, una situación que puso en pausa el proceso de fertilización que había iniciado para convertirse en madre.

RELACIONADAS

“Parte del error que cometí fue dar por hecho que iba a ser mamá y que me iba a embarazar”, sostuvo Banda tras revelar la noticia durante un segmento sobre reproducción asistida en el programa Desiguales, de Univisión.

“Uno piensa que, si el doctor ya está haciendo el tratamiento, me van a transferir al bebé y todo va a estar bien. Y cuando no es el resultado que esperas, te das cuenta de que la voluntad es de Dios. Por más que venga un doctor y te implante un embrión, si no es el momento, no va a ser”, comentó Banda a sus compañeras Adamari López, Amara ‘La Negra’ y Migbelis Castellanos.

“Ahí me di contra la pared, porque pensé que cuando me transfirieron mi primer embrión, ya había quedado embarazada y que todo iba a estar bien. He platicado poquitos detalles, y sí, es fuerte ver un resultado positivo y luego enterarte de que no”, expresó, revelando en televisión que llegó a estar embarazada, pero perdió al bebé en mayo.

Este duro momento la llevó a tomarse un tiempo de descanso, especialmente tras la celebración del Día de las Madres.

“Me pegó muy fuerte. Pensé en todas las mamás que han perdido a sus bebés. Pensé en quienes sueñan con ser mamás y no han podido. Viví un Día de las Madres muy diferente, pero ya estoy tranquila, y me hacía falta tomarme una pausa”, finalizó.

La presentadora siempre ha sido muy honesta con su proceso y deseos de convertirse en madre. En una entrevista el pasado mes de junio anunció que pondría en pausa los tratramientos.

“Por ahora lo puse en pausa. La realidad es que es bastante abrumador pasar por un proceso de reproducción asistida. Quise enfocarme en mí, volver a ser yo”, puntualizó.

Tags
Carlos PonceParejasEmbarazoFertilización in vitro
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
