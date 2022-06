La periodista y animadora mexicana Karina Banda y el actor, animador y cantante puertorriqueño Carlos Ponce se unieron en matrimonio mediante una boda religiosa en el hotel Boscoso Hotel boutique en Valle de Bravo, México, según publicó la revista People en Español.

De acuerdo con la mencionada publicación, Banda caminó hacia el altar de la mano de su progenitor.

“Lo amo. La paz que me da [es única], Carlos trae paz a mi vida”, dijo Banda a People en Español, quien celebró su boda religiosa en Valle de Bravo, México. “Queríamos una ceremonia pequeña y muy significativa, en donde pudiéramos intercambiar nuestros votos”.

“Queríamos algo muy significativo, era algo que no habíamos vivido: el ponerme el vestido de novia, el tener a nuestras familias [juntas]. Fue una ceremonia simbólica”, añadió Banda.

Los recién casados trabajarán juntos pronto, pues serán los animadores del programa tipo “reality” “Enamorándonos, La isla”

“Todo esto inició desde que nos comprometimos el primero de enero del 2020 y me contactaron de un bosque precioso aquí en Valle de Bravo”, contó la mexicana que por la pandemia redujo la escala del festejo. “Fue hasta noviembre [del año pasado que] justo le dije a Carlos: ‘¿Y si nos casamos? Como que nos hace falta [hacerlo] con nuestras familias’”.

Fue en este fin de semana que ambas familias se conocieron por primera vez ya que en su boda civil en el 2021 no todos estuvieron presentes.

“Esta boda fue muy especial para Carlos y para mí porque además de que es nuestra unión, se están conociendo nuestras familias”, confesó Banda.

“Tenemos cuatro años juntos, mis papás y mis hermanos no conocían a los hijos de Carlos; mi papá y mis hermanos no conocían a la mamá de Carlos, no conocían a los hermanos de Carlos. La única que conocía a parte de la familia de Carlos era mi mamá por un viaje que hizo a Miami, pero mi familia y la familia de él no se conocían”. Y agrega satisfecha: “El hecho de tenerlos aquí no tuvo precio”.

No faltaron amigos del medio artístico como Michelle Galván, Michelle Renaud, Daniel Campor y Tanya Charry, reportó People en Español.

La revista indicó, además, que algunos invitados que viven en Miami no lograron presenciar la unión debido a que una tormenta que azotó el sur de la Florida el fin de semana causó la cancelación de numerosos vuelos.