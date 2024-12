El dilema de Carlos Ponce y Karina Banda con las luces del árbol de Navidad

Karina Banda hizo falta por varios días en el programa “Desiguales” de Univision. Por un breve período la periodista tuvo que ausentarse de sus actividades profesionales debido a una enfermedad que le causaba problemas para concentrarse y dar lo mejor de sí.

Ahora, mucho más recuperada, la esposa del boricua Carlos Ponce explicó cómo ha pasado estos días, en especial ahora que se acercan las fiestas de fin de año y que la decoración de su casa la ha puesto a trabajar de más.

“Estoy de regreso”, compartió junto a una serie de fotos y videos en su cuenta de Instagram, en donde posó para algunas “selfies” en las que se ve con mejor semblante. “Ya me siento mejor de mi gripa y hasta me maquillé yo solita”, señaló. Y agregó: “Después de varios días de descanso y de una gripa que no me dejaba salir de mi casa ya retomé mis actividades”.

A pesar de la enfermedad, no todo fue malo en estos días, pues Banda pudo pasar más tiempo junto a su esposo, quien la consintió a lo grande para que se sintiera mejor. “Estos días de disfrutar a mi esposo, el clima delicioso de Miami y a mis peludos me sirvió también para ponerme a decorar o ‘intentar’ porque creo que el árbol de Navidad no está cooperando”, compartió con mucho humor.

Como muchas personas, la comunicadora busca darle un giro original y distinto a la decoración de su hogar para esta época. Inspirada en algunas tendencias virales, la originaria de México optó por decorar cada una de las ramas de su arbolito con muchas luces para que iluminara mucho más. Sin embargo, no contó con el detalle de que esta tarea llevaría mucho tiempo, paciencia y bastantes tiras de luces navideñas; por lo que su pino quedó a medias.

“Aún no se qué voy a hacer con el tema de las luces del árbol, es mucho trabajo ponerlas así y me va a llevar miles de luces (ese árbol venía con luces pero ya no funcionaron y se las quitamos) ¿Qué dicen, sigo así o las quito y las pongo más separadas?”, compartió en su perfil de Instagram.

Karina Banda y Carlos Ponce quisieron colocar luces en todas las ramas del árbol. (Instagram)

Mucho más recuperada, la periodista optó por buscar ornamentos para su árbol, aunque se topó con la sorpresa de que casi no hay decoraciones a la venta a pesar de ser los primeros días del mes. “Ya encontré unas decoraciones para el árbol que me tienen muy emocionada. El año pasado no puse arbolito y me hizo falta el espíritu navideño”, compartió con sus fans.