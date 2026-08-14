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Marc Anthony encabezará concierto benéfico para Venezuela y Colombia

Otros boricuas como Chayanne, Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler y Olga Tañón, estarán presentes

14 de agosto de 2026 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marc Anthony. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Un concierto benéfico el próximo domingo en Miami que estaba pensado para recaudar fondos para los damnificados por los terremotos en Venezuela, con cantantes como Marc Anthony, Chayanne y Ricardo Montaner, apoyará tambieen a los afectados por el sismo de 7.4 de Colombia.

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Los organizadores anunciaron que el evento, que será el domingo en el Kaseya Center de Miami, cambiará de nombre de “Unidos por Venezuela” a “Unidos por los nuestros”, también con estrellas como Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón y Lasso.

“Los fondos recaudados a través del concierto benéfico y teletón serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas tanto en Venezuela como en Colombia”, aseguró “Unidos por los nuestros” en un comunicado.

El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros.La noche y la madrugada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, transcurrieron entre sirenas, luces de vehículos de emergencia y familias que prefirieron permanecer en las calles ante el temor de regresar a sus viviendas.Cali volvió a recibir la luz del día, pero no amaneció solamente entre ruinas, amaneció contando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y tratando de entender cómo reconstruir una vida que, en apenas unos minutos, quedó partida entre los escombros.
1 / 10 | En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto. El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. - Agencia EFE

La iniciativa la crearon las organizaciones CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment “para movilizar a la comunidad hispana mundial en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela”.

El esfuerzo consta de un concierto benéfico, un teletón internacional y una campaña global de recaudación de fondos para financiar programas de alimentación, atención médica, medicamentos, refugios temporales, soluciones de vivienda, protección infantil, salud mental, reunificación y reconstrucción, entre otras metas.

En el evento, que comenzará a las 18:00 horas local (22:00 GMT) y se transmitirá también por TelevisaUnivision e iHeart Latino, también cantarán SanLuis, Piso 21, Corina Smith, Joaquina, Nella, Micro TDH, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Manu Manzo, Noreh, Alleh, Zhamira y Free Cover.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes a Colombia y ha provocado la muerte de al menos 240 personas, ocurrió menos de dos meses después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron más de 6,000 fallecidos en Venezuela, según los últimos conteos oficiales de ambos países.

Florida es el principal estado donde viven las diásporas de ambas comunidades en Estados Unidos, el 31 % de los colombianos y más del 40 % de los venezolanos en el país, según el Pew Research Center.

Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela.Centenares de víctimas sin identificar del doble terremoto del pasado 24 de junio están siendo enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal del estado venezolano La Guaira, según informaron a EFE varios testigos.Fieles rezan durante una misa celebrada en las afueras de la iglesia de Santa Teresa en el centro de Caracas, Venezuela.
1 / 16 | Así es el entierro masivo de cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela. Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela. - Ariana Cubillos
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TerremotosMarc AnthonyChayanne
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