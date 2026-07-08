Una canción para Venezuela: el nuevo gesto de amor musical de Cristian Daniel

La relación entre el cantante puertorriqueño Cristian Daniel y Venezuela continúa fortaleciéndose. El intérprete de éxitos como “Ahora que te vas” y “Me vuelvo un cobarde” ha expresado en reiteradas ocasiones el cariño que siente por el público venezolano, una conexión que también ha quedado plasmada en su música.

Según ha explicado el artista, su intención ha sido acercarse al país suramericano a través de canciones que reflejan emociones universales y que sirvan como puente entre su carrera y una audiencia que ha respaldado su propuesta romántica durante años.

Tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, el boricua escribió un hermoso tema dedicado al país sudamericano.

El tema es su manera de desahogarse y enviar un abrazo solidario al pueblo venezolano.

“Aquí les va la canción que escribí para ustedes, Venezuela. La hice con todo mi cariño y desde el corazón. Se les quiere mucho. Pa’lante siempre”, expresó el intérprete.

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Durante los últimos años, el intérprete ha realizado varias visitas promocionales al país y ha manifestado públicamente su deseo de convertir a Venezuela en una de las plazas más importantes de su carrera. “Quiero conquistar el corazón de Venezuela”, expresó en entrevistas concedidas a medios venezolanos. Con esto, dejó claro el agradecimiento que siente hacia una audiencia que ha respaldado temas como “Si tú te vas”.

Esa relación especial también se ha reflejado en importantes escenarios. Cristian Daniel participó como artista invitado en el Miss Venezuela y ha destacado el entusiasmo con el que el público local recibe sus composiciones. El cantante considera que el país representa una oportunidad única para expandir su música y mantener viva la balada romántica en una industria cada vez más dominada por otros géneros.