Christian Daniel y Stephanie Font cuentan las bendiciones familiares en la Navidad

El cantante puertorriqueño Christian Daniel y su pareja, la exmodelo del programa de juegos “Puerto Rico gana”, Stephanie Font anticipan una gran Navidad, puesto que será la primera época festiva que su amado bebé, Sebastián podrá disfrutar a plenitud.

El primogénito de la pareja, de un año, apenas tenía un mes en las navidades de 2024. Era un recién nacido y ellos padres primerizos. Sin embargo, ahora el infante es todo un explorador andante y eso llena de ilusión a la pareja porque podrán festejar en familia la llegada de Santa y los Reyes Magos.

El pequeño Sebastián, de cachetes rosados, toca todo lo que ve, es un niño que le encanta explorar, no extraña y corretea de un lado a otro. “Es un niño feliz y siempre lo vas a ver riendo”, suelta la orgullosa madre durante la sesión de fotos con El Nuevo Día.

“El primer año de ser padres es retante, porque no es lo mismo cuidar de los sobrinos de mi hermana. Sebastián se levantaba cada dos horas y Stephanie fue cesárea que estaba con dolor así que esa primera Navidad fue de retos y adaptación. Fue dura. Este año es distinto porque será la primera en la que Sebastián abra regalos, descubra las cosas. Estamos felices y bendecidos con la llegada del bebé. La paternidad es gratificante y aunque es drenante esto en lo mejor que me ha pasado: el poder tener una familia”, comparte el cantante.

Para la propietaria de estéticas la llegada de su hijo es una etapa primeriza para todos, ya que es el primer hijo y nieto para su familia. La locura y el amor de los abuelos es de remate por parte de ambas familias.

“Todos en la familia nos vamos a disfrutar esta Navidad con Sebastián porque él es único bebé y nieto y estamos felices de que sea un niño alegre y que esté con salud. Queremos inculcar esa unidad familiar desde pequeño”, afirma la madre.

Como padres desean fomentar los mismos valores que sus progenitores le inculcaron a su pequeño hijo. En su caso festejan la navidad entre el área metropolitana y el oeste ya que la familia de Font es de esa zona. Lo importante en este periodo de fiestas es estar con sus seres amados y agradecer todo lo vivido en familia.

“En esta Navidad y en el 2026 pido bendiciones para mí y mi familia. Para mí para poder bendecirlos a ellos, a Stephanie a Sebastián, mi prioridad son ellos y si ellos están bien yo estoy bien. Que tengan mucha salud. Yo ahora no solo puedo pensar en mí los tengo a ellos y soy la cabeza del hogar, aunque Stephanie trabaja incansablemente. Pero al final del día a mi me criaron para que a mi esposa y a mi hijo nos les falte nada. Es mi deber y eso es lo que le pido al 2026 que me permita contar bendiciones para ellos y para mi familia”, menciona el artista.

La esposa del cantante señala que para el próximo año vislumbra una expansión de servicios para su negocio, ya que posee una estética en San Juan y otra en Mayaguez.

“A nivel laboral vamos a tener una área de servicios médicos en las estéticas y a nivel personal le pido salud para el bebé y para todos en la familia”, añade la empresaria.

Para Christian Daniel la paternidad ha dejado más expuesto su vulnerabilidad a la hora de componer y escribir. “Estoy más vulnerable más emocionalmente. Despertó algo en mí que no tenía antes a la hora de escribir y no necesariamente es que voy a escribir de un padre o un hijo, sino que al estar más vulnerable puedo soltar y liberar más ideas”, comenta la voz de “Ahora que te vas”.

Su reciente tema, “Canto”, colaboración que hizo con el exponente cubano Lenier se escribió antes de la llegada de su hijo, pero se culminó este año. Christian Daniel está muy contento y satisfecho con el mensaje del tema que resulta inspiracional.

“Es una canción que no solo habla de uno como persona cuando se cae y se levanta, sino que habla del mundo... de las cosas que vemos en las guerras, de los niños que pasan hambre y muchas de estas cosas las vemos por la redes sociales y lo que tenemos que ser más allá de ser espectadores es ser empáticos. A veces vemos las cosas y nos da pena pero no hacemos nada y esta canción busca crear esa empatía. Es un grito para decir; ‘mano, aquí hay gente que necesita de nosotros’, vamos ayudar. Es válido también gritar y decir hoy no puedo hay que vivir el proceso y no repetir el error”, explica.

El cantante espera a principios del próximo año lanzar un nuevo tema que todavía no decide cuál sería ante varias propuestas que tiene en mente.

A nivel laboral 2026, lo vislumbra con nueva música, creando desde el estudio, sumando presentaciones y colaboraciones artísticas.