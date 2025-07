Christian Daniel: “La paternidad no es para chamaquitos”

“Yo no creo que la paternidad es para chamaquitos. La paternidad es para personas que están listas, que ya tienen lo suyo, que tienen como baquearse porque esto no solamente es lo económico, es la paciencia, es la tolerancia, que es algo que no estamos viendo hoy en día. Estamos viendo muchos casos de padres maltratando a sus hijos, y yo creo que es más un tema no de salud mental. Sí, tiene que ver con salud mental, pero tiene que ver más con que un niño no puede criar a un niño. Y no digo que no los hay, porque hay sus casos”, apuntó.