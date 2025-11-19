Opinión
19 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Stephanie Font y Christian Daniel celebran el primer año de su hijo Sebastián

Para conmemorar esta fecha importante, la pareja organizó una fiesta al estilo vaquero

19 de noviembre de 2025 - 2:49 PM

La fiesta contó con un toro mecánico. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 14 de noviembre, la modelo Stephanie Font y el cantante Christian Daniel celebraron el primer año de su hijo, Sebastián. Para conmemorar la fecha, la pareja realizó una fiesta al estilo vaquero.

“A ley de 5 horas para que cumpla un año. Ese día que conocí al gran amor de mi vida. Te amo, hijo mío”, escribió la exmodelo del programa “Puerto Rico gana” de Telemundo.

La fiesta, que se llevó a cabo días después, contó con toro mecánico y comida de Sabor Urbano. Los invitados, de igual modo, vistieron acorde con la temática del evento.

“Un amor eterno que no hay explicación. Te amo, mi niño precioso. Feliz cumple”, expresó Font en otra publicación.

Hace un año, la pareja dio a conocer la noticia de la llegada del nuevo integrante de la familia a través de las historias de la cuenta de Instagram de Font, quien ofreció un pequeño vistazo del bebé. “¿Ustedes quieren ver un bebé perfecto? Miren este ‘preview’”, agregó en aquel entonces.

El octubre de 2024, la también empresaria conversó con El Nuevo Día sobre su salida del programa de Telemundo, luego de casi seis años, escenario donde meses antes también anunció la nueva etapa de vida en la que se adentraba: la maternidad.

“Yo quiero vivir esta experiencia de la maternidad y de la crianza de la familia. No descarto que en un futuro yo vuelva a la televisión, pero en estos momentos lo que quiero es disfrutar en esta etapa”, reveló.

Por otra parte, el intérprete de “Ahora que te vas” aseguró en entrevista con este rotativo que el 2024 culminaría como uno de los mejores años de su vida.

“El hecho de que voy a ser papá, algo que siempre soñé y se me dio, ha sido algo que para mí es muy emocionante. Son muchas cosas bonitas que han estado pasando y que hay que darle gracias a Dios”, enfatizó el artista.

