Stephanie Font, exmodelo de “Puerto Rico gana”, muestra su disfraz de “futura mamá”

“Este Halloween me disfrazaré de futura mamá porque en seis semanas llega el verdadero ‘trick or treat’… ¡mi Sebastián! Gracias a Centro Sonografía Diagnóstica/Obstétrica por sus facilidades para el ‘shooting’ y a GiamPhotoFilm por siempre decirme sí a mis ideas”, sostuvo la modelo.

En la fotografía, la pelirrubia aparece vestida de vaquera mientras, al mismo tiempo, muestra su barriga de 34 semanas. Como era de esperarse, los comentarios de la audiencia no se hicieron esperar.

La decisión, según contó, no fue del todo difícil, pues en este nuevo capítulo de su vida su prioridad es su familia. “Uno siempre tiene sentimientos porque ellos eran parte de mi familia, pero obviamente mi enfoque en este momento es mi familia. Pensando en ellos, pues la decisión no fue difícil, porque me quiero enfocar en esta nueva etapa de mi vida”.