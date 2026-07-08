Orlando Rivera Martínez vuelve a la televisión: “Volvimos a la carga”
Tras más de un año fuera de la televisión, el periodista reapareció en la pantalla local como parte del equipo de Telenoticias
8 de julio de 2026 - 4:52 PM
8 de julio de 2026 - 4:52 PM
Luego de poco más de un año de su renuncia a Noticentro de Wapa Televisión, el reportero Orlando Rivera Martínez regresó la tarde del miércoles a la pantalla local, esta vez a través de la señal de Telemundo.
“Sí, ya volvimos a la carga”, indicó el periodista al presentar su primer reportaje en Telenoticias, de Telemundo PR.
Más temprano, Rivera Martínez compartió en sus redes sociales un video en el que anunció su regreso, acompañado de un carnet de prensa y del siguiente mensaje: “Confía. A veces Dios cierra una puerta para abrirte el universo entero. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3”.
Cabe recordar que la salida del reportero del Departamento de Noticias de Wapa Televisión se produjo el 27 de diciembre de 2024, cuando también se anunció el despido de su colega, la reportera Reina Mateo Alvarado, del Canal 4.
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