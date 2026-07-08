Orlando Rivera Martínez vuelve a la televisión: “Volvimos a la carga”

Luego de poco más de un año de su renuncia a Noticentro de Wapa Televisión, el reportero Orlando Rivera Martínez regresó la tarde del miércoles a la pantalla local, esta vez a través de la señal de Telemundo.

“Sí, ya volvimos a la carga”, indicó el periodista al presentar su primer reportaje en Telenoticias, de Telemundo PR.

Más temprano, Rivera Martínez compartió en sus redes sociales un video en el que anunció su regreso, acompañado de un carnet de prensa y del siguiente mensaje: “Confía. A veces Dios cierra una puerta para abrirte el universo entero. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3”.