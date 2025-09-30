Opinión
30 de septiembre de 2025
85°nubes dispersas
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elsa Velázquez da el salto al equipo de “NotiCentro”

La periodista laboró cuatro años para “Las Noticias” de TeleOnce

30 de septiembre de 2025 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elsa Velázquez comenzó sus labores en TeleOnce en el año 2021. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de anunciar su salida de “Las Noticias” de TeleOnce tras cuatro años laborando en el canal, la periodista Elsa Velázquez Santiago fue confirmada como la nueva integrante del equipo de reporteros de “NotiCentro” por Wapa Televisión.

“Hoy el cierre de la cobertura fue de una manera distinta. Nos vemos en mi nueva casa. Me podrán ver en todas las ediciones”, indicó la reportera a través de una publicación en su cuenta de Instagram con un video de una cápsula noticiosa en el Canal 4.

“Me llena de entusiasmo integrarme a un equipo con el prestigio y alcance de NotiCentro. Pongo a disposición de la audiencia mi compromiso de aportar mi experiencia y, sobre todo, de contar historias que reflejen la realidad de nuestra gente con un alto grado de empatía y responsabilidad”, agregó Velázquez Santiago mediante un comunicado de prensa.

Cabe destacar que la salida de Velázquez Santiago se produce dos meses después de que su colega Yarimar Marrero diera a conocer la culminación de sus labores en TeleOnce y se integrara, de igual manera, a la plantilla del Canal 4.

El anuncio llega en momentos en que Wapa Televisión apuesta a grandes cambios en la oferta televisiva puertorriqueña, al confirmar una edición vespertina de sábado y domingo a partir del 4 de octubre, que tendrá a la periodista Sylvia Verónica Camacho y a José Santana como presentadores de “NotiCentro al amanecer fin de semana”.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
