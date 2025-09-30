Elsa Velázquez da el salto al equipo de “NotiCentro”

Luego de anunciar su salida de “Las Noticias” de TeleOnce tras cuatro años laborando en el canal, la periodista Elsa Velázquez Santiago fue confirmada como la nueva integrante del equipo de reporteros de “NotiCentro” por Wapa Televisión.

“Hoy el cierre de la cobertura fue de una manera distinta. Nos vemos en mi nueva casa. Me podrán ver en todas las ediciones”, indicó la reportera a través de una publicación en su cuenta de Instagram con un video de una cápsula noticiosa en el Canal 4.

“Me llena de entusiasmo integrarme a un equipo con el prestigio y alcance de NotiCentro. Pongo a disposición de la audiencia mi compromiso de aportar mi experiencia y, sobre todo, de contar historias que reflejen la realidad de nuestra gente con un alto grado de empatía y responsabilidad”, agregó Velázquez Santiago mediante un comunicado de prensa.

Cabe destacar que la salida de Velázquez Santiago se produce dos meses después de que su colega Yarimar Marrero diera a conocer la culminación de sus labores en TeleOnce y se integrara, de igual manera, a la plantilla del Canal 4.