Sylvia Verónica Camacho y José Santana serán los presentadores de “Noticentro al amanecer fin de semana”

La periodista de Wapa Televisión, Sylvia Verónica Camacho asume un nuevo reto en su carrera al convertirse en la presentadora de noticias del programa “Noticentro al amanecer fin de semana”.

Aunque en el pasado estuvo por muchos años como mujer ancla para la edición vespertina de sábado y domingo, a partir del 4 de octubre tendrá que madrugar para la producción de tres horas en vivo. Camacho no estará sola en la encomienda, ya que el presentador y comunicador José Santana, se estrena en el horario de los fines de semana. Santana hará una extensión de su actual desempeño y rol en “Noticentro al amanecer” de lunes a viernes, ya que es parte del equipo de talento en la producción.

Ambos se convierten en los fundadores del primer noticiario mañanero de sábado y domingo que se transmitirá en la televisión nacional.La nueva producción comenzará a partir del 4 de octubre en horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. todos los sábados y domingos. Con la extensión de “Noticentro al amanecer” los siete días, Wapa TV busca reafirmar el compromiso de la estación de acompañar a la audiencia todos los días y a toda hora.

El anuncio se hizo esta mañana en “Noticentro al amanecer” y luego ambos comunicadores conversaron con El Nuevo Día sobre el reto que asumen con gran entusiasmo y expectación.

“Este proyecto es diferente porque no es noticiario estructurado en el que me han visto anteriormente, que es más rígido y formal. Por lo menos para mí es una novedad porque nunca había trabajado en un formato donde hubiera tanto entretenimiento y dinamismo. José tiene experiencia con ‘Noticentro al amanecer’, pero estoy feliz porque se trata de un proyecto pionero en la historia de la televisión y que nuestros nombres queden plasmados en el televisión puertorriqueña es un honor”, aseguró Camacho, quien de paso señaló que la audiencia podrá conocer la parte divertida y relajada de su personalidad.

Para Santana su nuevo rol supuso una decisión consultada por meses con su familia, ya que se altera la rutina familiar de los fines de semana. Tras tener el apoyo de su familia aceptó la encomienda con la que confía podrá acompañar a muchas de las personas que ya sintonizaban “Noticentro al amanecer” y ahora será siete días.

“Estos cinco años en Noticentro al amanecer me han entrenado para llevar el ADN a los fines de semana y seguir con esta fórmula. El proyecto se agranda porque se suman seis horas de producción local. Me entusiasma el poder acompañar a la audiencia los fines de semana. La gente en la calle se acerca y nos dicen: ‘que uno es su compañía’ y esa compañía pues hacía una pausa los sábados y domingos. Ahora mi abuela y mi abuelo pueden sentir esa compañía los siete días de la semana. Nuestra misión aparte de informar, entretener y que esa audiencia sepa que los vamos acompañar”, precisó Santana.

El presentador destacó que tanto él como Camacho confían en que este proyecto “traiga la llave para que vengan más producciones de entretenimiento, deportes y de espectáculos en la televisión local”.

Camacho es una periodista y reportera puertorriqueña, egresada de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Inició su carrera en WKAQ Radio Reloj 580 AM y continuó en NotiUno 630 AM, Red 96 FM y WIPR TV, donde tuvo su primera experiencia televisiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010.

Su trayectoria incluye experiencia en varios medios, siendo Wapa TV donde se ha destacado en el periodismo de interés humano.

Santana también cuenta con experiencia en radio, televisión y plataformas digitales. Ha trabajado como productor en KQ105 y WKAQ 580, corresponsal y productor de Univision, productor ejecutivo y presentador del programa “Ahora Es” en Univisión Puerto Rico, además de ser presentador oficial de Miss Universe Puerto Rico durante las pasadas tres ediciones.

Desde el 2021, es parte del equipo de Noticentro al amanecer y, actualmente, lidera el segmento “Santana en las redes”, conectando con la audiencia desde un enfoque ágil y cercano.

Se unen otros talentos

Realizar seis horas de programación local en vivo es un trabajo que requiere de otros talentos. A la producción mañanera se integra la meteoróloga Cherilyn Toro y los reporteros José Emilio Pérez, Yarimar Marrero e Isaac Rosado.

El espacio contará con un grupo de colaboradores de renombre como Douglas Candelario, quien regresa con el segmento “Con las Manos en la Tierra”; Frances Vera compartirá detalles de turismo interno y agenda cultural “Entre Mis Pueblos”, la chef Mai-ling Cabán presentará recetas deliciosas y fáciles de preparar, mientras que los domingos hará Brunch junto a los presentadores. También, se integrará Shakira Maldonado, directora auxiliar del Hogar Cuna San Cristóbal, quien discutirá temas de familia, particularmente, sobre la adopción.

Además de las noticias de última hora y el análisis, la propuesta incluye segmentos diseñados para informar y entretener, tales como “La Salita” para conversar sobre lo que está en tendencia, “Por si no lo viste” presentará un resumen de las noticias positivas de la semana. El segmento “Lo que todos hablan” ampliará sobre la primera plana de la semana, “Un Cafecito Con…”, y “Una mirada a lo positivo”, con la participación de la periodista Mónika Candelaria, entre otros.

El espacio también integrará a público de todas las edades; desde niños hasta adultos mayores, quienes serán parte de la experiencia.

