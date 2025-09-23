Opinión
23 de septiembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Noticentro al amanecer fin de semana” inicia en octubre

Wapa Televisión aseguró que se crearán diez nuevos empleos

23 de septiembre de 2025 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte de los talentos del equipo de Noticentro al Amanecer en Wapa Televisión. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Wapa Televisión anunció en diciembre de 2024 que “Noticentro al amanecer” se extendería este año los siete días de semana.

No es hasta hoy, martes, que el canal hizo oficial la fecha de lanzamiento del espacio de noticias que comenzará en el mes de octubre a transmitirse todos los fines de semana.

“Noticentro al amanecer fin de semana, es un proyecto innovador de noticias y entretenimiento que se transmitirá en vivo todos los sábados y domingos. De esta manera, el noticiario matutino líder en Puerto Rico se extenderá los siete días de la semana”, reza el comunicado de prensa.

El programa busca atender la necesidad de los televidentes de contar con información inmediata, confiable y relevante todos los días. El formato ofrecerá noticias de última hora, análisis, entrevistas y segmentos de interés humano, reforzando el compromiso de Wapa Televisión para mantener al país informado.

Este lanzamiento reafirma la misión de Wapa de ser pioneros en la industria televisiva. Durante más de 70 años hemos innovado y evolucionado junto a nuestra audiencia, y hoy damos otro paso trascendental al ofrecer el primer noticiario matutino de fin de semana en vivo. Nuestro compromiso es acompañar a Puerto Rico y a los boricuas en la diáspora a través de Wapa América y Wapa+ en cada momento importante porque las noticias no se detienen”, expresó Jorge Hidalgo, CEO y presidente de Wapa Media en declaraciones escritas.

1 / 6 | Fotos: Wapa arranca con la celebración de los 70 años de la televisión en Puerto Rico. El presidente de Wapa Televisión, Jorge Hidalgo, dio la bienvenida al evento anual y se mostró optimista con los proyectos del canal para el 2024. - Suministrada

Con esta iniciativa, Wapa Televisión busca consolidar su liderazgo como el canal de mayor innovación y relevancia en Puerto Rico. Este nuevo proyecto integra a un equipo de más de 20 personas, incluyendo la creación de sobre diez nuevos empleos, lo que refuerza además el impacto positivo de Wapa en la industria de los medios y en la economía local.

“Noticentro ha sido sinónimo de credibilidad, excelencia y cercanía con el pueblo. Con NotiCentro al Amanecer Fin de Semana ampliamos esa conexión al garantizar que los televidentes tengan acceso inmediato a la información más relevante los siete días. Este paso es histórico y responde a la confianza que el país deposita en nuestro equipo de periodistas. Este lanzamiento viene acompañado de otras novedades, como nueva escenografía, colaboradores y elementos sorpresas que revelaremos más adelante”, añadió Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión.

Noticentro al amanecer fin de semana se transmitirá simultáneamente en los Estados Unidos a través de Wapa América y también estará disponible por Wapa+. El canal ofrecerá más adelante los detalles del equipo que conformará el proyecto y su estreno.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
¿Por qué confiar en nosotros?

