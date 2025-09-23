“Noticentro al amanecer fin de semana” inicia en octubre

Wapa Televisión anunció en diciembre de 2024 que “Noticentro al amanecer” se extendería este año los siete días de semana.

No es hasta hoy, martes, que el canal hizo oficial la fecha de lanzamiento del espacio de noticias que comenzará en el mes de octubre a transmitirse todos los fines de semana.

“Noticentro al amanecer fin de semana, es un proyecto innovador de noticias y entretenimiento que se transmitirá en vivo todos los sábados y domingos. De esta manera, el noticiario matutino líder en Puerto Rico se extenderá los siete días de la semana”, reza el comunicado de prensa.

El programa busca atender la necesidad de los televidentes de contar con información inmediata, confiable y relevante todos los días. El formato ofrecerá noticias de última hora, análisis, entrevistas y segmentos de interés humano, reforzando el compromiso de Wapa Televisión para mantener al país informado.

“Este lanzamiento reafirma la misión de Wapa de ser pioneros en la industria televisiva. Durante más de 70 años hemos innovado y evolucionado junto a nuestra audiencia, y hoy damos otro paso trascendental al ofrecer el primer noticiario matutino de fin de semana en vivo. Nuestro compromiso es acompañar a Puerto Rico y a los boricuas en la diáspora a través de Wapa América y Wapa+ en cada momento importante porque las noticias no se detienen”, expresó Jorge Hidalgo, CEO y presidente de Wapa Media en declaraciones escritas.

Con esta iniciativa, Wapa Televisión busca consolidar su liderazgo como el canal de mayor innovación y relevancia en Puerto Rico. Este nuevo proyecto integra a un equipo de más de 20 personas, incluyendo la creación de sobre diez nuevos empleos, lo que refuerza además el impacto positivo de Wapa en la industria de los medios y en la economía local.

“Noticentro ha sido sinónimo de credibilidad, excelencia y cercanía con el pueblo. Con NotiCentro al Amanecer Fin de Semana ampliamos esa conexión al garantizar que los televidentes tengan acceso inmediato a la información más relevante los siete días. Este paso es histórico y responde a la confianza que el país deposita en nuestro equipo de periodistas. Este lanzamiento viene acompañado de otras novedades, como nueva escenografía, colaboradores y elementos sorpresas que revelaremos más adelante”, añadió Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión.