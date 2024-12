“Noticentro al amanecer fin de semana” y un programa musical será lo nuevo de Wapa Televisión en el 2025

Producciones locales

En el caso de las series norteamericanas, regresan “Law & Order: Unidad de Crímenes Sexuales”, “FBI Most Wanted”, “NCIS”, “NCIS Hawaii”, “NCIS L.A.”, “The Good Doctor”, “New Amsterdam”, “S.W.A..T”, “Chicago PD”, “Chicago Med”, “Chicago Fire” y “CSI Vegas”, entre otras. Los estrenos de Hollywood también se verán por WAPA. En el 2025, los televidentes podrán disfrutar de “Barbie”, “Transformers: Rise Of The Beasts”, “Meg 2″, “Wonka”, “Magic Mike: Last Dance”, “Aquaman”, “Blue Beetle”, “The Flash”, “Godzilla”, “Winks” y “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, y muchas más.