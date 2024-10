La “magia” detrás del nuevo show de Molusco y Burbu en Wapa TV: así será el show

View this post on Instagram

“La magia está en querernos y no querernos. Yo creo que ser tan distintos y no fingir ninguno de los dos ser otra persona. Por eso, cuando nos enojábamos se notaba, por eso cuando estábamos felices se notaba. Cuando peleábamos era real. Yo creo que la química entre ambos se dio bien orgánica, a fuerza de malos ratos, a fuerza de buenos momentos y supimos saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Yo la ayudaba en sus debilidades, ella me ayudaba en mis debilidades en aquel momento en radio. Algo así es lo que me imagino que pasará también aquí en la televisión, funcionará ser nosotros mismos”, subrayó el productor.