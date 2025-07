“ Se me hincha el corazón… ser boricua, para mí. No te sé ni contestar, es como un sentimiento ”, opinó Yesenia.

“Para mí ser boricua es algo sumamente importante, pues somos una raza muy distinta a todos los demás; somos africanos, indios, latinos. Me enorgullece ser puertorriqueño porque a pesar de ser una isla tan pequeña, podemos hacer tantas grandes cosas, que muchos países grandes no pueden hacerlo. Por eso nos sentimos tan orgullosos de nuestro país”, replicó, por su parte, Pedro.

“ Ser puertorriqueño es algo que se lleva en el corazón , no tiene descripción, como algo único”, dijo. Cuando se trae a su memoria el concepto del “Día de la puertorriqueñidad”, celebrado todos los días 19 de noviembre, se da cuenta de que nunca los valoró mucho mientras estuvo en la escuela.

“ Ser boricua es todo. De verdad, yo no me quiero ir de aquí. Yo llevo aquí toda la vida y sigo luchando , trabajando aquí y esperando que mi hija pueda volver”, respondió Judy Cotto , originaria de Coamo , tan pronto escuchó la pregunta.

“ Yo creo que la manera de Bad Bunny proyectarse hace que nosotros nos sintamos más orgullosos de ser donde somos, porque él es bien abierto hablando de que él es boricua, de que le encantan sus raíces. Él siempre busca la manera de ponerle el sabor de nosotros a las cosas que hace. Este disco y este concierto son más que prueba de eso. No tiene miedo tampoco a tomar posturas. Lo mismo habla de política, que habla de los chinchorros, que habla de la música, del perreo, los boleros, etcétera”, explicó.

Definir lo que es la puertorriqueñidad es, definitivamente, un reto, pero quizás resulte más fácil definir lo que no es. El concepto trasciende los límites del razonamiento y, debido a su constante evolución, hoy, lo que significa ser de aquí, como el coquí, es algo que se siente y no tanto algo que se sabe. Por eso ser antipático no es ser puertorriqueño, como tampoco lo es ser egoísta.