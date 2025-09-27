Opinión
27 de septiembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elsa Velázquez se despide de “Las noticias” de TeleOnce: “¡Qué buen viaje!”

La reportera acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento

27 de septiembre de 2025 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elsa Velázquez comenzó sus labores en TeleOnce en el año 2021. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras cuatro años como parte del equipo de “Las noticias” de TeleOnce, la reportera Elsa Velázquez Santiago anunció esta noche su salida del noticiario. La comunicadora acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento.

RELACIONADAS

“¡Qué buen viaje! Han sido más de cuatro años informando desde este espacio. Desde que entré en febrero de 2021 sabía que ganaría una familia. La Elsa de ese entonces se creció gracias a cada ser especial con el que compartí en TeleOnce", comenzó.

Velázquez Santiago recordó que inició como reportera multimedios. También aseguró que la experiencia le dejó mucho aprendizaje.

“¡De eso tengo historias! ¡Cómo gocé! Y al pasar como reportera la vida me regaló compañeros, amigos, maestros. Seguimos contando años y contando historias. Por eso y mucho más, gracias. A quienes creen en mí, a quienes me siguen en cada invento, a quienes abrazan en mis buenos y no tan buenos días, a quienes regalan sonrisas a tutiplén, a quienes lloraron conmigo, a quienes tienen la palabra perfecta, ese consejo, a quienes te inspiran a llegar al infinito y más allá... Gracias”, añadió.

Finalmente, la periodista subrayó que “no es un adiós. Nos vemos pronto”.

La noticia de Velázquez Santiago tiene lugar dos meses después de que su colega Yarimar Marrero diera a conocer la culminación de sus labores en TeleOnce.

“Siento una mezcla de emociones al anunciarles que este es mi último día como reportera de ‘Las noticias’ de TeleOnce. En estos tres años tuve el privilegio de informar al pueblo con mucha entrega, compromiso y responsabilidad”, expresó antes de que se anunciara su salto a “Noticentro” de Wapa Televisión.

