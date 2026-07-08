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Así serán las Fiestas de la Boulevard en su séptima edición

Levittown se prepara para reunir a miles de visitantes, del 10 al 12 de julio, con una celebración de tres días que incluye 65 orquestas

8 de julio de 2026 - 4:33 PM

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Conferencia de prensa de las Fiestas de la Boulevard. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La música, la gastronomía y el ambiente festivo volverán a apoderarse de la Boulevard de Levittown con la celebración de la séptima edición de las Fiestas de la Boulevard, que del 10 al 12 de julio reunirá 65 orquestas y artistas en seis tarimas distribuidas a lo largo de una sola avenida.

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Durante tres días, miles de personas podrán disfrutar de una experiencia única que combina espectáculos musicales, la oferta gastronómica de comercios locales, actividades culturales, entretenimiento para toda la familia y un plan de movilidad y seguridad que convertirá nuevamente a Levittown en uno de los principales destinos cada año para esta fecha en Puerto Rico.

“Las Fiestas de la Boulevard, parte de nuestra Trilogía Llanera, representan lo mejor de Toa Baja. Son una plataforma para impulsar a nuestros comerciantes, fortalecer nuestra economía y proyectar el talento y la hospitalidad que distinguen a nuestro pueblo. Cada edición confirma que cuando trabajamos en equipo podemos ofrecer un evento de primer orden que ya forma parte del calendario de grandes actividades de Puerto Rico y el Caribe. Invitamos a todas las familias a acompañarnos y disfrutar de una celebración segura, organizada y llena entretenimiento para todos los gustos”, expresó el alcalde, Betito Márquez García.

Habrá seis tarimas desplegadas a lo largo de la icónica avenida.

El Viernes Gastronómico inicia la jornada con presentaciones de La Mulenze, Bonny Cepeda y su Orquesta, Luisito Carrión, Skapulario, Pedro Conga, Boricua Legends, Gustavo Laureano, Tributo a Tito Nieves, Banda Salitre (Tributo a Los Enanitos Verdes y Alejandra Guzmán) en tarimas ubicadas en los negocios Harry’s Tacos, High Times, Koki Roll y Otro Nivel.

El sábado se celebrará el tradicional Reencuentro de Exalumnos de la Escuela Pedro Albizu Campos, convocando a egresados desde la clase de 1971. En las distintas tarimas se presentarán Milly Quezada, Don Perignon, La Tribu de Abrante, Los Rabanes, Alex D’Castro, Puerto Rico es Salsa (Joey Hernández y Guillo Rivera), América Quesada con su tributo a Celia Cruz, entre otros.

El Domingo Cultural estará dedicado a la familia con inflables y juegos para los más pequeños, Plenazo en la avenida y la participación del Proyecto Cultural Llanero. También se celebrará el quinto BBQ Contest en La Bodeguita de Luis. La jornada cierra con Willie Rosario y su Orquesta, Michael Stuart, Pirulo y la Tribu, Tito Auger, Grupo La Makina, La Pochy Band, Back to the 80’s y Sonósfera (Tributo a Soda Stereo).

El presidente del Comité Organizador, Gilberto Ramos, resaltó el sentimiento de orgullo que sienten como grupo de continuar desarrollando unas fiestas variadas, seguras y extensas. “Como comerciantes, nuestro interés siempre fue hacer, más que una actividad local, una fiesta nacional e internacional. Nuestro pueblo de Toa Baja y nuestra avenida Boulevard tiene mucho que ofrecer y agradecer. Con esta festividad devolvemos un poco de alegría, ofertas y diversas experiencias de familia para todos los que nos visitan durante el año. Estamos listos para volver a recibir a más de 100,000 personas que disfrutan de este gran proyecto que el comité organiza con mucho empeño”, sostuvo.

En conferencia de prensa se informó que habrá estacionamientos satélites en el Complejo Deportivo Llanero, el Anexo de Farmacia Caridad y la Ermita de la Candelaria, desde donde saldrán trolleys gratuitos. El servicio operará viernes desde las 6:00 p.m., sábado desde las 3:00 p.m. y domingo desde la 1:00 p.m.

Se destacó que sobre de 200 efectivos de la Policía Municipal y Estatal, junto a Manejo de Emergencias, Bomberos y trabajadores sociales, garantizarán la seguridad con vigilancia electrónica y patrullaje preventivo. De igual forma, se anunció el cierre parcial de tramos de la Avenida Dos Palmas y accesos adyacentes.

El itinerario completo de presentaciones, horarios y actividades está disponible en las redes sociales oficiales del Municipio de Toa Baja y de las Fiestas de la Boulevard, así como en la página web fiestasdelablvd.com.

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