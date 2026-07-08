Jeimilly Ramos recuerda entre lágrimas a su esposo: “Siempre me acompañaba”

La vida de Jeimilly Ramos cambió por completo el pasado mes de junio, cuando recibió la noticia que nunca imaginó tener que escuchar: la muerte de su esposo, Pedro Meléndez, tras una serie de complicaciones de salud que se agravaron en cuestión de días.

Desde entonces, la creadora de contenido ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos más difíciles que ha atravesado durante el proceso de duelo. Más allá de las gestiones médicas, las llamadas urgentes y la lucha por conseguir ayuda para su esposo, Ramos confesó que enfrentar la cotidianidad ha sido uno de los retos más dolorosos.

“Me dan la noticia y se me fue todo. Me subió la presión horrible, me tuvieron que atender allí”, relató al recordar el momento en que le confirmaron el fallecimiento de Meléndez.

La influencer explicó que la pérdida la afectó físicamente de inmediato, al punto de requerir atención médica por el impacto emocional de la noticia.

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Sin embargo, asegura que el verdadero peso de la ausencia se manifiesta en los detalles más simples de cada día.

Entre lágrimas, a través del programa digital El Refugio, recordó cómo su esposo solía acompañarla constantemente en sus compromisos profesionales, una rutina que ahora le resulta imposible ignorar.

“Llegué aquí ahorita al estudio y tú sabes que siempre me acompañaba”, expresó conmovida y en total evidencia del el vacío que ha dejado la partida de quien fue su compañero de vida.

Las declaraciones reflejan una realidad común entre quienes enfrentan una pérdida significativa: los espacios que antes compartían con sus seres queridos se convierten en recordatorios de la ausencia.

La muerte de Meléndez ocurrió luego de que fuera hospitalizado debido a un complejo cuadro de salud. Días antes de su fallecimiento, Ramos había utilizado sus redes sociales para solicitar ayuda y mantener informados a sus seguidores sobre la condición de su esposo, quien enfrentaba múltiples complicaciones médicas.

Tras confirmar la muerte del empresario y locutor, la creadora de contenido publicó un breve mensaje que resonó entre miles de personas: “Tengo un dolor tan grande que no sé qué hacer”. Aquellas palabras marcaron el inicio de un duelo que continúa acompañada por el apoyo de familiares, amigos y seguidores.