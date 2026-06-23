Fallece el esposo de la creadora de contenido Jeimilly Ramos: “Tengo un dolor tan grande”

Conocida en los medios puertorriqueños por su estilo frontal y auténtico, la creadora de contenido Jeimilly Ramos se ha destacado por equilibrar su carrera en la comunicación con su relación junto a su esposo, Pedro Meléndez.

El pasado domingo, la influencer acudió a sus redes sociales para dar a conocer la crisis de salud que mantenía a Meléndez hospitalizado en el Hospital Auxilio Mutuo desde el sábado. “Necesito su ayuda. El hospital de Hato Rey no responde y no quiere hacer el traslado”, expresó en aquel entonces.

Ramos narró que su pareja sentimental había presentado “sangrado gastrointestinal”, “hemoglobina baja”, “amoníaco elevado en sangre” y “episodios de confusión”, entre otros síntomas. “Los médicos han indicado que necesita ser evaluado por un gastroenterólogo con urgencia y realizarle estudios que actualmente no están disponibles donde se encuentra”, agregó.

Ese mismo día, la comunicadora anunció que Meléndez se encontraba en estado crítico y necesitaba donantes de sangre. Su mayor deseo, según la publicación, era que el mensaje llegara a las personas correctas".

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En medio de la emergencia, la creadora de contenido agradeció al personal del Hospital Auxilio Mutuo por las atenciones para toda la familia. Ramos agregó que muchas veces el trabajo del personal médico “pasa desapercibido”.

Hoy, la locutora de “Los Monstruos Radio Show” regresó a las plataformas donde ha mantenido a su comunidad informada sobre el estado de su esposo para confirmar su fallecimiento “repentino”.