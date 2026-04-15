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El influencer Clavicular se desploma en plena transmisión en vivo por aparente sobredosis

El creador de 20 años es conocido por contenido de “looksmaxxing”

15 de abril de 2026 - 9:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Influencer Clavicular. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El influencer y creador de contenido Clavicular generó alarma entre sus seguidores luego de que una reciente transmisión en vivo terminara de forma abrupta, tras mostrar señales de que algo no estaba bien mientras interactuaba con su audiencia.

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El miércoles en la mañana el joven dio sus primeras declaraciones tras el suceso. “Acabo de llegar a casa, eso fue brutal”, escribió Clavicular en una publicación en X. “Todas las sustancias son solo una forma de sobrellevar la situación intentando sentirme neurotípico en público, pero obviamente eso no es una solución real”.

Luego añadió que lo peor de la noche del martes fue “mi rostro descendiendo desde la máscara de soporte vital”.

Clavicular, cuyo nombre real es Braden Eric Peters, es una figura conocida particularmente en el ámbito de los livestreams en plataformas como Kick y TikTok, donde ha construido una comunidad activa que sigue sus contenidos en tiempo real. Su contenido se centra en como maximizar la belleza masculina, el “looksmaxxing”, con métodos que pudieran resultar peligrosos como romper huesos faciales, el uso de esteorides y de otras drogas para lograr los resultados deseados.

Según reportó TMZ, el creador de 20 años habría sufrido una aparente sobredosis la noche del martes, lo que requirió su hospitalización. El medio también indicó que obtuvo el audio de la llamada al 911, en la que un despachador de emergencias en Miami-Dade alertaba sobre un “hombre de 20 años con sobredosis” alrededor de las 5:46 p.m. (hora local).

El incidente ocurrió mientras Clavicular realizaba una transmisión en vivo junto a varios amigos. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el joven comenzó a perder estabilidad, colocando sus manos detrás de la cabeza mientras las personas a su alrededor le preguntaban si necesitaba agua. Minutos después, la transmisión se interrumpió, lo que provocó preocupación inmediata entre quienes seguían el contenido en tiempo real.

Hasta el momento, los detalles sobre su estado de salud son limitados y no se ha emitido una reacción oficial por parte del influencer o su equipo.

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influencerTikTokSobredosis
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