Fallece influencer a los 25 años tras sufrir cuatro paros cardíacos

Aunque la creadora de contenido fue trasladada de emergencia a un centro de salud, no logró sobrevivir

3 de marzo de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Influencer María Rita. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer brasileña Maria Ríta Rodrigues da Silva o María Rita, de 25 años, falleció repentinamente tras sufrir cuatro paros cardíacos, según reveló su familia a través de una publicación en Instagram.

Aunque la creadora de contenido fue trasladada de emergencia a un centro de salud, no logró sobrevivir.

“María Rita se encontraba en casa con sus padres en el momento del incidente, haciendo lo que más amaba: maquillar a su madre. María perdió el aliento y se desmayó en la cama. Recibió ayuda de sus padres y su novio, y poco después, una ambulancia la trasladó al hospital, donde sufrió cuatro paros cardíacos y no pudo resistir. Todo fue muy rápido y sin sufrimiento. María sufrió isquemia miocárdica aguda y tromboembolia pulmonar”, detalla el post.

María Rita, quien compartía contenido sobre moda y belleza en redes sociales, se graduó en marzo de 2025 de diseño de moda y trabajaba en su área.

“Se fue feliz. María Rita era simplemente adicta al amor, adicta a sentir intensamente, y creo que todos sus allegados lo sabían y lo sentían; su forma de ver e interactuar con el mundo siempre fue muy contagiosa”, añade.

Tags
influencer
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
