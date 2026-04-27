Iris Chacón revela su filosofía sobre la belleza y el paso del tiempo

Mucho antes de que el concepto de “influencer” existiera o de que se celebrara la diversidad corporal en redes sociales, Iris Chacón ya desafiaba las normas de la televisión hispana con una seguridad y sensualidad que paralizaron a todo un continente.

Nacida en Santurce, Puerto Rico, en 1950, Iris Belia Chacón Tapia, nombre de pila de la intérprete, no solo se convirtió en la máxima vedette de su generación, sino en una pionera del espectáculo multidisciplinario que mezclaba baile, canto y comedia bajo un estilo propio e inigualable.

Considerada la “OG” de la fama boricua, el legado de Chacón trasciende generaciones. Desde llenar el Radio City Music Hall por tres años consecutivos hasta ser portada del Wall Street Journal, su nombre todavía es sinónimo de empoderamiento y audacia en la cultura popular.

Este 2026, la emblemática figura de la era dorada de las vedettes, regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo titulado “Las noches del Caribe”, el 2 y 3 de mayo en el Moneró Café Teatro & Bar de Caguas. Esta propuesta busca revivir el esplendor, la elegancia y la energía que definieron las inolvidables noches de entretenimiento en los hoteles más importantes del país.

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“Pues van a pasarla bien porque tenemos buena música, se van a reír, van a disfrutar. El que quiera bailar que baile, va a haber de todo para todo público. Tenemos canciones de temas diversos: desde decirte que tenemos temas de la banda de Junno, porque el ‘show’ completo va a constar de la banda de Junno, que ellos hacen música de los ochenta y también hacen música en inglés, de salsa, de todo”, dijo la artista en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Uno de los temas con los que deleitará a la audiencia, detalló la bailarina, es “Treasure” de Bruno Mars.

“Estoy súper contenta, súper emocionada y deseando que esto sea una puerta que se abra para todos los artistas de mi época y de las nuevas generaciones también que quieran estar en salas un poco más pequeñas, con el público más cerca, donde podemos compartir un poquito más. Yo hice por quince años las temporadas del Caribe Hilton, que las hacíamos ocho y diez semanas corridas, y eso era espectacular, la gente gozaba y después lo hacía Lucecita (Benítez), lo hacía Chucho (Avellanet), lo hacía todo el mundo, Nydia Caro”, coninuó la presentadora.

Sobre cómo se prepara para este reencuentro con su fanaticada, Chacón sostuvo que no ha requerido grandes esfuerzos. Hasta el día de hoy, subrayó, se mantiene activa y en buena condición física.

“Yo me conservo trabajando. Yo hago muchas fiestas privadas, hago fiestas patronales, hacemos la ‘SanSe’ cuando nos avisan, que yo siempre estoy haciendo mis ejercicios, mis rutinas y siempre estamos ensayando, siempre estoy ensayando con los ‘chacóndancers’ y con los músico. También, como yo trabajo en una clínica para adultos mayores, pues yo a ellos les doy aeróbicos, les doy zumba, les doy de todo eso, entonces eso me ayuda a mí también”, enfatizó.

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Este diario quiso conocer la filosofía de la vedette sobre la belleza y el paso del tiempo. Su respuesta llegó de inmediato.

“Estoy de acuerdo con la que se quiera hacer su cirugía, se la haga. Yo, de vez en cuando voy donde mi doctor, el doctor Montes, y él me pone mi botox, cositas sencillas porque a mí no me gusta nada complicado, que uno pierda las facciones y que uno deje de ser uno, porque eso también a la gente le gusta ver a su artista en todas sus épocas. Yo, la que se la quiera hacer fuerte, que se la haga y que se vea bella, después que esté contenta con ella, mejor”, expresó.

Ayer y hoy, además, Chacón es considerada como una de las pioneras en promover el empoderamiento femenino. Esto, para ella, es uno de los más grandes honores que le puedan otorgar.

“Me siento honrada, honrada de haber sido yo en una época tan complicada, como tú lo dijiste, una época tan conservadora, porque ahora pues tenemos un poquito más de libertad de expresión que en esa época. Pero mira, lo que yo siempre digo, yo me crié en mi casa, eran seis mujeres, incluyendo mi mamá, y con mi abuela siete y mi abuelo. O sea, que yo me crié con mujeres, y había de todo: habían flacas, habían gordas, todas tenían unos cuerpos así como el mío, y nos decían siempre, ustedes no se sientan humilladas por nada, siempre la autoestima arriba, o sea que siempre nos inculcaron, como decía mi abuela, el sentirnos bien con nosotros mismos como estemos”, recordó.

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Bajo la producción de ENPAREJA2, “Las noches del Caribe” se presentará el sábado, 2 de mayo a las 7:00 p.m. y el domingo, 3 de mayo, a las 3:00 p.m. en el Moneró Café Teatro & Bar. Por la naturaleza íntima del espectáculo, el cupo es limitado. Los boletos están disponibles a través de Ticketera, y para más información el público puede comunicarse al 787-627-0211.