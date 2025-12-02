Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Iris Chacón lanza su primer tema navideño

“La vedette de América” estrena el sencillo “Navidad sin dieta”

2 de diciembre de 2025 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vedette Iris Chacón por primera vez grabó un tema navideño. (Stephanie Rojas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

“La vedette de América” Iris Chacón anunció el lanzamiento de un sencillo festivo y humorístico para celebrar las navidades más largas del mundo: las de Puerto Rico.

RELACIONADAS

La estrella puertorriqueña lanzó el tema “Navidad sin dieta”, siendo así la primera grabación navideña que realiza su carrera musical. El tema nació entre una conversación entre Junno Faría y la cantante, ya que la vedette adelgazó bastante previo a la llegada de la época festiva.

Con su característico carisma y ritmo contagioso, Chacón invita al público a “disfrutar la Navidad con sabor, alegría y sin estrés”.

“Es un tema pa’ gozar, reír y celebrar. Dale ‘play’ y únete a la fiesta conmigo”, resaltó la también actriz y presentadora en declaraciones escritas.

En el tema, Chacón mantiene su esencia y la misma picardía que la ha distinguido por años, pero un estilo moderno. La pegajosa canción es letra de Chacón, mientras que la música y arreglo fueron del maestro Faría.

La diáspora boricua en Estados Unidos o seguidores de cualquier lugar del mundo, podrán disfrutar de “Navidad sin dieta”.

El tema “Navidad sin dieta” está disponible en las diferentes plataformas digitales, incluyendo iTunes y Amazon.

Tags
Iris ChacónNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: