Iris Chacón lanza su primer tema navideño

“La vedette de América” Iris Chacón anunció el lanzamiento de un sencillo festivo y humorístico para celebrar las navidades más largas del mundo: las de Puerto Rico.

La estrella puertorriqueña lanzó el tema “Navidad sin dieta”, siendo así la primera grabación navideña que realiza su carrera musical. El tema nació entre una conversación entre Junno Faría y la cantante, ya que la vedette adelgazó bastante previo a la llegada de la época festiva.

Con su característico carisma y ritmo contagioso, Chacón invita al público a “disfrutar la Navidad con sabor, alegría y sin estrés”.

“Es un tema pa’ gozar, reír y celebrar. Dale ‘play’ y únete a la fiesta conmigo”, resaltó la también actriz y presentadora en declaraciones escritas.

En el tema, Chacón mantiene su esencia y la misma picardía que la ha distinguido por años, pero un estilo moderno. La pegajosa canción es letra de Chacón, mientras que la música y arreglo fueron del maestro Faría.

La diáspora boricua en Estados Unidos o seguidores de cualquier lugar del mundo, podrán disfrutar de “Navidad sin dieta”.