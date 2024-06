Iris Chacón pondera regresar a vivir a Puerto Rico

Su anhelo, al igual que el de muchos puertorriqueños que viven en la diáspora, es volver a su país. La veterana artista lleva radicada hace más de cinco años en el estado de Florida y aunque viene con frecuencia a la isla y pasa largas estadías, ya sea de trabajo o tiempo libre, siente que regresar es un deber que tiene con ella misma, ya que “nunca me he adaptado a estar fuera”.

Iris trabaja en Orlando, Florida, desde el 2017 con la población de adultos mayores, justo después del paso del huracán María por Puerto Rico. Desde el año pasado, los viajes a isla, para la vedette, han sido más recurrentes por compromisos laborales. Fue una de las figuras públicas a quien le dedicaron la pasada edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan . Desde enero de 2024 hasta el presente, las actuaciones de la Vedette de América no han parado en la isla. Se ha presentado en las fiestas patronales de diferentes pueblos, como Ponce, Arecibo, Cabo Rojo y otros.

“Este año renegocié mi contrato con la labor que hago con los adultos mayores en Orlando para tener más tiempo para mi carrera y por eso he estado más tiempo en mi amado Puerto Rico. Estoy feliz de estar con mi gente. Yo que llevo un tiempito viviendo fuera de Puerto Rico nunca me he adaptado a estar fuera. Mi adaptación ha sido menos cero. Estamos buscando regresar a Puerto Rico y viajar varios meses al año para cumplir con el trabajo en Florida. Vamos a ver cómo surge y cómo va la cosa económicamente, pero mi deseo es volver tan pronto se pueda. Entonces estaríamos viajando de un lado para otro”, expresó la vedette que continúa trabajando con una empresa en Florida donde le provee entretenimiento y terapias a la vejez con diferentes actividades.