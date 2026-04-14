Iris Chacón traerá de vuelta el brillo y la música de los años 80 a Caguas

El brillo de la famosa vedette de América, Iris Chacón, continúa y esta vez lo llevará al Moneró Café Teatro & Bar en Caguas.

El ícono del espectáculo en Puerto Rico, regresa a los escenarios con un nuevo show titulado “Las noches del Caribe”, el 2 y 3 de mayo en el Moneró Café Teatro & Bar de Caguas. Esta propuesta busca revivir el esplendor, la elegancia y la energía que definieron las inolvidables noches de entretenimiento que realizaba Chacón en los hoteles en las décadas de 1980 y 1990.

Inspirado en sus legendarias presentaciones en el Caribe Hilton durante los años 80, la vedette transformará el Moneró Café Teatro & Bar en un espacio íntimo donde la nostalgia y el arte se entrelazan para recrear la magia de aquella época dorada. “Las noches del Caribe” propone un encuentro cercano con el público, evocando el estilo sofisticado y vibrante que marcó toda una generación.

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La vedette estará acompañada por sus Chacón Dancers, en un espectáculo que fusiona canto, baile, carisma y elegancia. La propuesta promete transportar a los asistentes a una época en la que el escenario era sinónimo de un espectáculo total, con una conexión directa entre artista y audiencia.

La experiencia musical estará a cargo de Junno Faría All Stars, quienes rendirán homenaje a los grandes éxitos de la década de 1980 con la atmósfera de las discotecas de la época. Esta combinación de talento escénico y energía musical dará forma a una velada cargada de emoción, recuerdos y celebración.

La presentación es producida por ENPAREJA2.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera, y para más información el público puede comunicarse al 787-627-0211.

Este evento se convertirá en una celebración del legado artístico de Chacón para revivir una de las épocas memorables del entretenimiento en Puerto Rico.

1 / 23 | FOTOS: La candente carrera de Iris Chacón . Su escultural figura y voluptuosas curvas hicieron de Iris Chacón un ícono que cautivó al público por décadas. 1 / 23 FOTOS: La candente carrera de Iris Chacón Su escultural figura y voluptuosas curvas hicieron de Iris Chacón un ícono que cautivó al público por décadas. Compartir