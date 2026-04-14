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Iris Chacón traerá de vuelta el brillo y la música de los años 80 a Caguas

La vedette de América se presentará Moneró Café Teatro & Bar

14 de abril de 2026 - 8:59 AM

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El espectáculo apuesta a un encuentro cercano entre la emblemática vedette Iris Chacón y el público. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El brillo de la famosa vedette de América, Iris Chacón, continúa y esta vez lo llevará al Moneró Café Teatro & Bar en Caguas.

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El ícono del espectáculo en Puerto Rico, regresa a los escenarios con un nuevo show titulado “Las noches del Caribe”, el 2 y 3 de mayo en el Moneró Café Teatro & Bar de Caguas. Esta propuesta busca revivir el esplendor, la elegancia y la energía que definieron las inolvidables noches de entretenimiento que realizaba Chacón en los hoteles en las décadas de 1980 y 1990.

Inspirado en sus legendarias presentaciones en el Caribe Hilton durante los años 80, la vedette transformará el Moneró Café Teatro & Bar en un espacio íntimo donde la nostalgia y el arte se entrelazan para recrear la magia de aquella época dorada. “Las noches del Caribe” propone un encuentro cercano con el público, evocando el estilo sofisticado y vibrante que marcó toda una generación.

La vedette estará acompañada por sus Chacón Dancers, en un espectáculo que fusiona canto, baile, carisma y elegancia. La propuesta promete transportar a los asistentes a una época en la que el escenario era sinónimo de un espectáculo total, con una conexión directa entre artista y audiencia.

La experiencia musical estará a cargo de Junno Faría All Stars, quienes rendirán homenaje a los grandes éxitos de la década de 1980 con la atmósfera de las discotecas de la época. Esta combinación de talento escénico y energía musical dará forma a una velada cargada de emoción, recuerdos y celebración.

La presentación es producida por ENPAREJA2.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera, y para más información el público puede comunicarse al 787-627-0211.

Este evento se convertirá en una celebración del legado artístico de Chacón para revivir una de las épocas memorables del entretenimiento en Puerto Rico.

Su escultural figura y voluptuosas curvas hicieron de Iris Chacón un ícono que cautivó al público por décadas. Su primer disco, "Yo soy Iris Chacón", marcó las bases de su larga carrera. Sigue presente la intención de llevar su historia a la pantalla y en algún momento pensó que Karol G pudiera hacer el papel de la "Vedette de América".
1 / 23 | FOTOS: La candente carrera de Iris Chacón . Su escultural figura y voluptuosas curvas hicieron de Iris Chacón un ícono que cautivó al público por décadas.
La vedette recibió en el Capitolio un reconocimiento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por su trayectoria artística.La calle donde se crió en Puerto Nuevo llevará su nombre.La bailarina estará recibiendo su estrella en el Paseo de la Fama en el Condado el próximo año.
1 / 5 | Homenajean a Iris Chacón. La vedette recibió en el Capitolio un reconocimiento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por su trayectoria artística.

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Iris ChacónConcierto
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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