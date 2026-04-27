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Gilberto Santa Rosa sorprende en el concierto de Ricardo Arjona

El “Caballero de la salsa” fue el invitado especial en la tercera función de guatemalteco

27 de abril de 2026 - 9:26 AM

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Gilberto Santa Rosa fue el artista invitado en la tercera función del concierto Ricardo Arjona. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La tercera función de “Lo que el seco no dijo tour” del cantautor Ricardo Arjona en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue un cierre inolvidable para los fanáticos del guatemalteco y el artista.

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El concierto de la noche del domingo, marcó el cierre de su gira por Estados Unidos, la cual incluyó 36 fechas, todas con entradas agotadas. Si embargo el espectáculo de anoche sumó una gran sorpresa para la audiencia puertorriqueña ya que uno de los artistas más queridos y respetados de esta tierra fue el gran invitado sorpresa.

El “Caballero de la salsa”, Gilberto Santa Rosa sorprendió a los fanáticos del cantautor al aparecer sobre el escenario justo en en medio de la interpretación del éxito “Historia de un taxi”. El cantante llegó con su soneo a ponerla salsa a la tarima de Arjona que se llenó de nostalgia e historias con las letras de sus canciones.

Para la participación de Santa Rosa, la banda hizo un arreglo salsero para la integración del cantante puertorriqueño.

En la primera función el pasado viernes, Arjona sorprendió al público con la participación especial de otro querendón de Puerto Rico, el merenguero Elvis Crespo.

En su segundo concierto, el escenario se llenó de emoción con la aparición de la artista boricua, Chatelle quien interpretó junto a él el tema “Fuiste tú”.

Puerto Rico se convirtió en el escenario perfecto para el cierre de una gira histórica con la conexión única entre Arjona y su público.

El cantautor apostó a las historias y nostalgia de sus canciones. Foto/ Leonardo José GallozaEl artista se presentó ante casa llena en las primeras dos funciones. La tercera y última presentación marca el cierre de su gira por Estados Unidos, la cual incluyó 36 fechas, todas con localidades agotadas. Foto/ Leonardo José Galloza
1 / 8 | Ricardo Arjona revive su conexión con los boricuas en sus conciertos en el Choliseo. El cantautor apostó a las historias y nostalgia de sus canciones. Foto/ Leonardo José Galloza - Suministrada
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Gilberto Santa RosaRicardo Arjona
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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