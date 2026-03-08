Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece la influencer fitness, Stephanie Buttermore

El equipo de su prometido, el fisicoculturista Jeff Nippard, dio a conocer la noticia

8 de marzo de 2026 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephanie Buttermore. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer fitness Stephanie Buttermore murió repentinamente. Tenía 36 años.

RELACIONADAS

El equipo de su prometido, el fisicoculturista Jeff Nippard, dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales.

“Con profundo pesar compartimos el repentino fallecimiento de Stephanie, prometida y compañera de Jeff durante diez años. Como muchos saben, Stephanie significaba mucho para Jeff”, dice la publicación.

“Será recordada por su calidez y compasión, su amor por su familia y su investigación de doctorado sobre el cáncer de ovario”.

Asimismo, pidió a los fanáticos privacidad para afrontar la pérdida y agradeció “por su comprensión y apoyo durante este difícil momento”.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte.

La pareja se comprometido en octubre de 2022. Nippard contó que su relación con Buttermore comenzó después de que él le enviara un mensaje por Instagram.

“Empezamos a hablar por Skype de 3 a 4 horas diarias durante casi un mes (no es broma) hasta que fui a visitarla a Florida desde Canadá”, escribió su pareja. “Nuestra primera cita fue para ejercitar los hombros y nunca la olvidaré”.

La influencer publicaba mayormente contenido relacionado con la nutrición y el ejercicio, así como videos personales sobre su lucha con los trastornos alimenticios y la salud mental. Tenía más de un millón de suscriptores en YouTube.

Su fama aumento durante su reto “All In”, en el que comía más de 10,000 calorías al día para promover el aumento de peso saludable en las mujeres y la positividad corporal.

Tags
influencerMuertesfitness
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
