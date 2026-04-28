Diego Torres se presentará en el Teatro de la UPR

El cantante Diego Torres llegará a Puerto Rico con su gira de conciertos “Mi Norte & Mi Sur”.

La cita musical será el 3 de octubre de 2026 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras.

La llegada de Diego Torres promete ser un viaje musical lleno de amor y esperanza. El artista, ganador de múltiples premios internacionales, interpretará los temas que han marcado a varias generaciones, como “Color Esperanza”, “Mejor que ayer”, “Sueños”, “Sé que ya no volverás”, “Penélope” y “Que no me pierda”, entre muchos otros.

Además, el cantautor presentará su más reciente producción musical, que lleva el nombre de su gira “Mi Norte & Mi Sur”. El disco contiene once canciones en las que despliega toda su energía, emoción y espíritu innovador. Este álbum incluye importantes colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.