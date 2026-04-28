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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Diego Torres se presentará en el Teatro de la UPR

La venta de boletos arranca el 30 de abril a través de Ticketera

28 de abril de 2026 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El artista cuenta con más de tres décadas de experiencia en la industria musical. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante Diego Torres llegará a Puerto Rico con su gira de conciertos “Mi Norte & Mi Sur”.

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La cita musical será el 3 de octubre de 2026 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras.

La llegada de Diego Torres promete ser un viaje musical lleno de amor y esperanza. El artista, ganador de múltiples premios internacionales, interpretará los temas que han marcado a varias generaciones, como “Color Esperanza”, “Mejor que ayer”, “Sueños”, “Sé que ya no volverás”, “Penélope” y “Que no me pierda”, entre muchos otros.

Además, el cantautor presentará su más reciente producción musical, que lleva el nombre de su gira “Mi Norte & Mi Sur”. El disco contiene once canciones en las que despliega toda su energía, emoción y espíritu innovador. Este álbum incluye importantes colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.

El cantante mantiene una relación muy cercana con el público puertorriqueño. En cada visita, el artista argentino ha demostrado una conexión especial con sus seguidores, y en esta ocasión promete un espectáculo lleno de sorpresas, combinando sus grandes éxitos con sus más recientes lanzamientos.

Tags
Teatro de la UPRDiego TorresConciertos
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Damaris Hernández Mercado
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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