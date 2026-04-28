Eladio Carrión anuncia su regreso al Coliseo de Puerto Rico
La venta de boletos inicia esta misma semana
28 de abril de 2026 - 11:33 AM
28 de abril de 2026 - 11:33 AM
Eladio Carrión confirmó su regreso a los escenarios de Puerto Rico con una presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El concierto se realizará el próximo viernes 8 de mayo, marcando una de las fechas más esperadas para sus seguidores en la isla.
La venta de boletos comenzará el viernes, 1 de mayo a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.
Este evento se llevará a cabo bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, prometiendo una experiencia de alto nivel para todos los fanáticos.
Por otro lado, el artista continúa generando gran expectativa tras anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “CORSA”, el cual estará disponible este jueves, 30 de abril a las 8:00 p.m. en todas las plataformas digitales de música. El proyecto contará con colaboraciones destacadas de Myke Towers, Mora, Midnvght, Cazzu y Topboy.
El espectáculo promete una experiencia de gran escala, con una producción visual y musical cuidadosamente diseñada que integrará en vivo los temas de su nueva producción junto a los éxitos que han definido su trayectoria, en una noche cargada de energía y estrenos en vivo, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la música urbana actual.
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