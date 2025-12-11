Eladio Carrión presenta la primera edición del “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament”
El evento reunirá a un amplio grupo de celebridades, atletas, empresarios y figuras reconocidas
11 de diciembre de 2025 - 4:27 PM
El artista urbano Eladio Carrión anunció oficialmente la primera edición del “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament”, un evento deportivo y benéfico que se llevará a cabo el próximo miércoles, 17 de diciembre en el Coco Beach Golf & Country Club en Río Grande.
Según se detalló, el evento reunirá a un amplio grupo de celebridades, atletas, empresarios y figuras reconocidas que ya han confirmado su participación. La actividad, además de enfocarse en el disfrute y el espíritu deportivo, busca generar fondos que serán destinados a iniciativas comunitarias enfocadas en la niñez y juventud de diversas comunidades.
“Me llena de alegría ver a tanta gente sumándose a este torneo. Para mí lo más especial es que aquí no se trata solo de ganar: se trata de aportar, de unirnos y de ser parte de los sueños de tantos chamaquitos talentosos de este país, la idea es convertir sus metas en algo real. Cada persona que participa está ayudando a que algo grande pase, y eso significa mucho para mí” expresó emocionado el artista.
El torneo ofrecerá una experiencia completa para participantes y espectadores, con estaciones de comida y bebida, música en vivo, sorteos y premios especiales, subastas exclusivas de piezas de colección, activaciones y dinámicas distribuidas a lo largo del campo.
Gracias a las contribuciones recaudadas por a la misión filantrópica de “Sauce for a Cause” y la Fundación Rimas, se han logrado apoyar múltiples proyectos liderados por entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. El “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament” se convierte ahora en un vehículo adicional para ampliar este alcance y continuar generando oportunidades para quienes más lo necesitan.
Para detalles adicionales y oportunidades de auspicio, puedes comunicarte a: info@sauce4acause.org
