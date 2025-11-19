Eladio Carrión regresa con el “SauceGiving” junto a Daddy Yankee y estrellas de las Grandes Ligas

El exponente urbano Eladio Carrión anunció con orgullo la quinta edición de "SauceGiving", a celebrarse el domingo, 23 de noviembre en el Estadio Néstor Morales en Humacao.

Organizado por Sauce for a Cause, esta celebración reafirma el compromiso de Carrión con las familias puertorriqueñas, la juventud y el bienestar animal. Cada año crece en alcance e impacto, y en esta ocasión ofrecerá una experiencia única llena de actividades diseñadas para unir, empoderar y celebrar a la comunidad.

La entrada es libre de costo pero se debe reservar a través de Ticketera. Las puertas del evento abrirán a las 12:00 p.m.

Como parte del espectáculo principal, el trapero reunirá a un grupo selecto artistas, atletas y amigos para el tradicional Celebrity Softball Game, un evento que se ha convertido en un fenómeno mediático año tras año.

Entre los participantes destacan figuras emblemáticas del deporte y el entretenimiento, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas como Fernando Tatis Jr. (San Diego Padres), Ronald Acuña Jr. (Atlanta Braves), Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays), Ezequiel Tovar (Colorado Rockies), Esmerlyn Valdez (Pittsburgh Pirates), Starling Marte (New York Mets), Edwin “Sugar” Díaz (New York Mets), Oneil Cruz (Pittsburgh Pirates) y Alexis Díaz. También participarán el baloncelista Walter Hodge (Cangrejeros de Santurce, BSN), además de los boxeadores Amanda Serrano y Óscar Collazo.

En el desfile de artistas, brillarán nombres como Daddy Yankee, Cultura Profética, Beto y Fofo (Rawayana), Santiago Matías (Alofoke), Bassyy, Brayy, Clarent, Jeremy Ayala, Foreign Teck, Hydro, Jon Z, Mauro, Marconi Impara, Ñejo, Noriel, Danny Towers y Siggy Vázquez, entre otros más. El talento y energía competitiva de todos los invitados prometen elevar la experiencia del público y convertir este encuentro en uno de los momentos más anticipados de la jornada.

Entre las estrellas de la MLB que asumirán el rol de capitanes: figura Vladimir Guerrero Jr. y Ezequiel Tovar, en uno de los equipos, mientras que Fernando Tatís Jr. y Ronald Acuña Jr. estarán al frente del conjunto contrario, dirigiendo alineaciones repletas de energía, competitividad y entretenimiento.

La quinta edición incluirá, además, una amplia variedad de experiencias para todas las edades. Entre las actividades más destacadas se encuentran:

- Home Run Derby

- Celebrity Softball Game

- Inflables y juegos para niños

- Clínicas de béisbol

- Meet & Greet con jugadores de la MLB

- Zonas de música y entretenimiento

- Área de adopción de perros

El evento será totalmente pet friendly, permitiendo que familias y asistentes disfruten en compañía de sus mascotas.

También habrá quioscos de comida, estaciones interactivas, apariciones especiales y múltiples sorpresas adicionales, convirtiendo esta celebración en una de las más completas y esperadas del año.

SauceGiving se ha convertido en un pilar del programa Sauce for a Cause, parte de Fundación Rimas, que trabaja activamente para crear nuevas oportunidades, apoyar a quienes más lo necesitan y construir un futuro más justo y esperanzador para la juventud puertorriqueña.