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Muere apuñalado en Londres un joven letrista de cantantes como Dua Lipa o Britney Spears

Junto a Talay Riley, otro joven de 20 años también había resultado herido y aún permanece hospitalizado

8 de junio de 2026 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantautor Talay Riley. (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres- El letrista Mark Orabiyi, conocido por el sobrenombre artístico de Talay Riley, de 35 años, ganador de un Grammy y autor de letras para cantantes como Dua Lipa o Britney Spears, fue encontrado muerto a puñaladas el pasado viernes, según un comunicado de la policía del que hoy se hacen eco los medios.

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Mark Orabiyi, fue encontrado muerto en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, al este de Londres.

La policía recibió una llamada que daba parte de una agresión y encontró a Riley aún vivo, pero falleció antes de llegar al hospital. Junto a él, otro joven de 20 años también había resultado herido y aún permanece hospitalizado.

La policía informó de que arrestó en un primer momento a dos hombres de 27 y 24 años, más una mujer de 25, pero fueron puestos en libertad sin cargos y solo uno de ellos fue apercibido para que se mantenga localizable.

Riley ha escrito temas para Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, JLS, Khalid o Zendaya, y ha dado giras por el Reino Unido y EEUU acompañando a artistas como Skepta, Usher o Trey Songz.

Al conocerse su muerte, varios artistas le han dedicado palabras de homenaje y cariño en sus cuentas de Instagram. Su propio hermano Scribz Riley, también letrista, recordó que el trabajo de Talay “inspiró a tanta gente” y que su muerte “resulta difícil de creer”.

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Britney SpearsLondresescritorMuertes
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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