Últimas Noticias
9 de agosto de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Eladio Carrión comparte archivo histórico con sus fans: “Se van a volver locos”

El artista urbano lanza un portal con canciones inéditas, videos detrás de cámaras y material exclusivo de su trayectoria

9 de agosto de 2025 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eladio Carrión (Kevin Winter)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El artista urbano puertorriqueño, Eladio Carrión, anunció este sábado el lanzamiento de un portal que contiene canciones y videos musicales inéditos, material gráfico de su vida en giras e imágenes desconocidas detrás de cámaras.

El portal, www.archivoseladio.com, se ha lanzado en la víspera de su debut en el Complex Pop-Up, que se realizará hoy y mañana en Nueva York, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en presentar esta experiencia única en la Gran Manzana.

“Mis fans se van a volver locos. Han estado pidiendo parte de esta música inédita desde hace años, por los fragmentos que han visto. Esto realmente es por los fans”, sostuvo Carrión en un comunicado.

Eladio Carrión posa para el lente de El Nuevo Día para una serie de promesas del deporte en 2009. Eladio Carrión en plena acción durante una competencia en el Natatorio de San Juan en 2009. Eladio Carrión cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Humacao.
1 / 12 | De nadador a la música: Eladio Carrión recibe distinción de las Justas de la LAI. Eladio Carrión posa para el lente de El Nuevo Día para una serie de promesas del deporte en 2009. - Archivo

“He guardado mucho de este material por años y finalmente sentí que era el momento de compartirlo. Son piezas de mi camino que la gente no ha visto, y quería darles acceso total”, resaltó.

El sitio web presenta además material fílmico en formato vlog de Carrión en gira y raras imágenes detrás de cámaras.

No obstante, ninguna de las canciones está disponible en plataformas ni para descarga, convirtiéndolo “en un verdadero viaje” al pasado con la estética nostálgica de la era de Limewire y FlowHot.

Diseñado como un centro en constante evolución, el sitio seguirá creciendo con nuevas adiciones para que los fans exploren.

La colección ofrece una mirada cruda y sin filtros a la creatividad y evolución de Carrión, brindando a los fans una visión sin precedentes del proceso creativo y de los momentos que moldearon a una de las voces más solicitadas de la música latina.

Entre los aspectos destacados del sitio se encuentran material exclusivo detrás de escena de Carrión y Bad Bunny en el estudio, creando “Thunder and Lightning”, su más reciente tema “SBF6” y su sencillo “Chance” junto a Midnvght, y mucho más.

Carrión, a su vez, se prepara para su próxima gira, “Don Kbrn World Tour”, que comenzará el 27 de agosto en Carolina del Norte y se extenderá hasta el próximo año, finalizando en Europa.

El trapero de Humacao tituló su concierto "Sol María" en honor a su madre. En el concierto "Sol María" el artista aseguró: "no existe amor más puro, más sincero y algo más real que el amor de una madre". El disco “Sol María” se lanzó el 19 de enero.
1 / 10 | Eladio Carrión hace vibrar el Choliseo con su trap . El trapero de Humacao tituló su concierto "Sol María" en honor a su madre. - Stephanie Rojas

Eladio Carrión
