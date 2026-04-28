¡Perros robot con cabezas de Bezos, Musk y Zuckerberg!: así es una exposición en una galería berlinesa

BERLÍN - Perros robot con cabezas de silicona hiperrealistas modeladas a partir de figuras de renombre mundial -incluidos Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol y Pablo Picasso- pueden verse deambulando por una galería berlinesa, “cagando” ocasionalmente imágenes impresas de su entorno que previamente han captado con cámaras integradas.

Los animales forman parte de una instalación interactiva del artista estadounidense Beeple (Mike Winkelmann) expuesta actualmente en la Nueva Galería Nacional de Berlín.

Cada imagen impresa muestra un fragmento de la realidad transformado por la IA para asemejarse a la personalidad del perro o, en otras palabras, a la visión del mundo de la figura humana que lleva a hombros (es decir, el perro de Picasso producirá imágenes de estilo cubista y el de Warhol, de arte pop).

Robots con la cabeza de Mark Zuckerberg (al fondo). (Markus Schreiber)

Es un comentario sobre cómo nuestras percepciones están moldeadas por algoritmos y plataformas tecnológicas, escriben los organizadores de la exposición en la descripción del evento.

PUBLICIDAD

“En el pasado, nuestra visión del mundo estaba moldeada en parte por cómo veían el mundo los artistas”, dijo Beeple a la AP. “Cómo pintaba Picasso cambiaba cómo veíamos el mundo, cómo Warhol hablaba del consumismo, de la cultura pop, eso cambiaba cómo veía esas cosas”.

Ahora nuestra visión del mundo está determinada por multimillonarios de la tecnología que poseen poderosos algoritmos que deciden lo que vemos y lo que no vemos, añadió el artista.

“Es una cantidad inmensa de poder que no creo que hayamos entendido del todo, sobre todo porque cuando quieren hacer un cambio, no necesitan presionar a la ONU. No necesitan conseguir algo a través del Congreso o la UE, simplemente se despiertan y cambian estos algoritmos”.

Robots con la cabeza de Elon Musk. (Markus Schreiber)

Los perros también llevan cabezas a imagen y semejanza de Beeple.

Lisa Botti, comisaria de la exposición en Berlín, afirmó que la inteligencia artificial es uno de los fenómenos que más está impactando en nuestras vidas hoy en día y que “los museos son los lugares donde la sociedad puede reflexionar” sobre tales transformaciones, motivo por el cual quiso que se expusiera la obra de Beeple.

La obra, titulada “Regular Animals”, se expuso por primera vez en Art Basel Miami Beach 2025.

Beeple es un diseñador gráfico de Carolina del Sur que realiza diversas obras de arte digital. Es uno de los fundadores del movimiento “diario” en gráficos 3D: Desde hace años, crea una imagen cada día y la cuelga en Internet sin faltar ni un solo día.

Según Christie’s, es el tercer artista vivo más caro en subasta, después de David Hockney y Jeff Koons.

PUBLICIDAD

En la primavera de 2021, Christie’s abrió la puja por el collage digital de Beeple titulado “Everydays: Los primeros 5.000 días”, cuya venta se cerró finalmente en más de 69 millones de dólares. La casa de subastas describió las obras como “críticas a la sociedad moderna, el gobierno y las redes sociales” en forma de “futuros grotescos y distópicos, a menudo protagonizados por celebridades como Donald Trump y Kanye West”.

Christie’s dijo que la venta marcó la primera vez que una gran casa de subastas ofrecía una obra de arte digital con un token no fungible como garantía de su autenticidad, así como la primera vez que se ha utilizado criptomoneda para pagar por una obra de arte en una subasta.

Los tokens no fungibles, conocidos como NFT, son identificadores electrónicos que confirman que un objeto de coleccionismo digital es real mediante el registro de sus datos en un libro de contabilidad digital conocido como blockchain. Estas fichas han arrasado recientemente en el mundo del coleccionismo en línea, como consecuencia del auge de las criptomonedas.

En el evento Art Basel 2025, Beeple regaló a los asistentes las fotos en las que sus perros hacían caca, acompañadas de un certificado en el que se leía “mierda de perro 100% orgánica libre de transgénicos”. Algunas impresiones tenían códigos QR que daban acceso a NFT gratuitas, lo que en la práctica significaba que Beeple estaba regalando su arte digital para que la gente (a veces los propios sujetos de las fotos) lo monetizara potencialmente.

--