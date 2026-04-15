Muere Betsy Padín, fundadora de la Liga de Arte

La Liga de Arte de San Juan anunció hoy el fallecimiento de Betsy Padín (Elizabeth Van Dusen Nicholas), artista, educadora y una de las fundadoras de la institución, quien dedicó más de cinco décadas de su vida al desarrollo de las artes en Puerto Rico.

Padín falleció en Jacksonville, Florida, rodeada por hijos Alejandra, Margarita, María y Lito Padín. Padín fue una figura esencial en la fundación de la Liga en 1968 y, durante 56 años de entrega ininterrumpida, dejó una huella imborrable como profesora, mentora y artista. Su compromiso con la educación artística, su generosidad en el aula y su visión humanista marcaron la formación de generaciones de artistas y amantes del arte en Puerto Rico.

“La partida de Betsy representa una pérdida inmensa para la Liga y para el país. Su legado vive en cada estudiante que pasó por sus talleres, en cada obra que creó y en la institución que ayudó a fundar y sostener con dedicación extraordinaria durante más de medio siglo”, expresó Marilú Carrasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan.

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Nacida en Quantico, Virginia, en 1933, y residente en Puerto Rico desde 1961, Padín desarrolló aquí toda su carrera artística, integrándose profundamente al quehacer cultural del país. Aunque no nació en Puerto Rico, hizo de esta isla su hogar y su causa, entregando aquí su vida y dejando un legado trascendental.

Fue artista visual destacada en pintura, collage, serigrafía y medios mixtos, y formó parte de la generación del 1980. Su obra integra importantes colecciones públicas y privadas, incluyendo el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte de Ponce y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

Además de su rol en la Liga, fue socia fundadora de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico, del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, y del Congreso de Artistas Abstractos, consolidando una trayectoria de compromiso institucional y cultural excepcional.

En el año 2019, como parte de su 50 aniversario, la Liga honró su legado designando uno de sus espacios como el Espacio Betsy Padín, reconociendo así su invaluable aportación como artista, educadora y cofundadora. Como ella misma expresó en ese momento, todos los aspectos de su vida en las artes estuvieron profundamente entrelazados con la Liga de Arte.

Por su parte, Laura Noya, presidenta de la Junta de Directores, señaló que “Betsy Padín encarna el espíritu fundacional de la Liga. Su compromiso, generosidad y amor por el arte dejan una huella profunda y duradera en nuestra institución y en la cultura puertorriqueña”.

Padín se retiró de la docencia en la Liga en diciembre de 2024, cerrando así un ciclo de 56 años de servicio continuo a la institución que ayudó a crear.

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La Liga de Arte de San Juan extendió sus más sinceras condolencias a sus hijos, familiares, amistades y a toda la comunidad artística que hoy lamentan su partida.