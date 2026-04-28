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Jimmy Kimmel a Trump y Melania: “Era una broma, no una llamada al asesinato”

28 de abril de 2026 - 1:30 PM

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En esta imagen, distribuida por Disney, Jimmy Kimmel conduce su programa nocturno, "Jimmy Kimmel Live!". (Randy Holmes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El cómico y presentador Jimmy Kimmel aseguró que su reciente chiste sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama Melania, fue “una broma” y no “una llamada al asesinato”, después de que el mandatario pidiera su despido.

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“Fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, una llamada al asesinato. Y ellos lo saben”, expresó Kimmel en el episodio de este lunes de su programa ‘Jimmy Kimmel Show’, que se emite en ABC.

La semana pasada, Kimmel hizo una parodia sobre la cena anual de los periodistas que cubren la Casa Blanca, en la que fingió ser el cómico encargado de entretener a los invitados.

“Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante”, figura entre los comentarios que hizo en su parodia sobre la cena, lo que fue repudiado tanto por la primera dama como por el mandatario. Expectante, en inglés, se usa con el doble significado de esperar algo y estar embarazada.

El día de la cena, que se celebró el sábado, Melania, Trump y su gabinete tuvieron que ser evacuados después de que un hombre armado lograra sortear la seguridad del hotel en el que se celebraba el evento y comenzara a disparar hacia la puerta tras la que tenía lugar el acto.

El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner

En un mensaje publicado ayer en X, Melania consideró la broma de Kimmel una “retórica de odio y violencia” que “pretende dividir” a Estados Unidos, y señaló que la cadena ABC debería “tomar medidas” por ello.

Posteriormente, Trump pidió su despido y afirmó que su chiste era “un despreciable llamado a la violencia”.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

“Llevo muchos años expresándome abiertamente en contra de la violencia armada, pero entiendo que la primera dama haya pasado por una experiencia estresante este fin de semana. Probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa”, expresó Kimmel anoche.

El cómico aseguró además que está de acuerdo en “que debemos rechazar la retórica de odio y violencia”: “Creo que un buen punto de partida sería hablar del tema con tu marido”, recalcó, ganándose el aplauso del público.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

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Jimmy KimmelMelania TrumpDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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