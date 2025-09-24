Emotivo regreso: lo que dijo Jimmy Kimmel a su regreso de la suspensión

Los Ángeles— Jimmy Kimmel hizo un emotivo regreso a su programa nocturno el martes por la noche después de una suspensión de casi una semana por los comentarios que hizo después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Durante 16 minutos, Kimmel mezcló humor, mensajes puntuales y emoción para hablar sobre su suspensión, el apoyo que ha recibido y elogió a la viuda de Kirk.

Estos son siete momentos clave de su monólogo de apertura, editados para mayor claridad y brevedad.

Kimmel habla sobre el apoyo que ha recibido

“No estoy seguro de quién tuvo 48 horas más raras. Yo o el director ejecutivo de Tylenol. Así que ha sido abrumador. He tenido noticias de mucha gente en los últimos seis días. He tenido noticias de todas las personas del mundo en los últimos seis días, todos los que he conocido se han puesto en contacto 10 u 11 veces.

Personajes extraños de mi pasado están enviando correos electrónicos: el tipo que me despidió de mi primer trabajo en la radio en Seattle, donde no estamos transmitiendo esta noche, por cierto, lo siento, Seattle. Su nombre es Larry. En 1989, Larry trató de obligarme a hacer un segmento llamado chistes por donas, donde la gente llamaba con un chiste y yo les daba donas. Me negué a hacerlo. Y luego me burlé mucho de Larry por sugerirlo. Y finalmente Larry me despidió y tuve que volver a vivir con mis padres. Pero incluso él escribió para animarme. Gracias Larry, y quiero agradecer a todos los que se registraron en el programa.

Algunos que quiero mencionar especialmente son mis compañeros presentadores de programas nocturnos, mi amigo Stephen Colbert. Él se ha encontrado en esta situación. Mis amigos Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Arsenio, Kathy, Wanda, Chelsea, incluso Jay (Lenon) se pusieron en contacto. Tuve noticias de presentadores nocturnos de otros países, de Irlanda y de Alemania. El tipo de Alemania me ofreció un trabajo".

¿Se imaginan?

“Este país se ha vuelto tan autoritario que los alemanes dicen: ‘Ven aquí. Suéltate’. Mis ídolos de la infancia, Howard Stern y David Letterman, fueron muy considerados y amables y me siento honrado de ser parte de un grupo de personas que saben lo que implica hacer un programa como este. Y también quiero agradecerles a todos ustedes, sí, a quienes apoyaron nuestro programa, se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto, para que sus voces se escucharan para que la mía pudiera ser escuchada. Nunca lo olvidaré“.

Kimmel sobre el apoyo de lugares sorprendentes

Kimmel: “Y tal vez, extrañamente, tal vez, sobre todo, quiero agradecer a las personas que no apoyan mi programa y lo que creo, pero apoyan mi derecho a compartir esas creencias de todos modos. Nunca me hubiera imaginado si, como Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul, incluso mi viejo amigo Ted Cruz quien, lo crean o no, dijo algo muy hermoso en mi nombre”

Clip de Ted Cruz: “Odio lo que dijo Jimmy Kimmel. Estoy encantado de que lo hayan despedido”.

Kimmel: “Oh, espera, no, no eso, la otra parte”.

Clip de Ted Cruz: “Pero déjenme decirles, si el gobierno se dedica a decir (interferencia) lo que pueden y no pueden decir lo que ustedes los medios han dicho, vamos a prohibirles las ondas de radio si no dicen lo que nos gusta, eso terminará mal para los conservadores”.

Kimmel: “No creo haber dicho esto antes, pero Ted Cruz tiene razón. Tiene absolutamente razón. Esto nos afecta a todos, incluido él. Quiero decir, piénsenlo. Si Ted Cruz no puede hablar libremente, entonces no puede lanzar hechizos a los Pitufos.

Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de los temas, algunas de las cosas que dicen incluso me dan ganas de vomitar. Se necesita valor para que se pronuncien en contra de esta administración. Lo hicieron y merecen crédito por ello. Y gracias por decirles a sus seguidores que no se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que hacemos y no decimos en la televisión, y que tenemos que enfrentarnos a ello".

Kimmel habla sobre Charlie Kirk

“Publiqué un mensaje en Instagram el día en que lo mataron, enviando amor a su familia y pidiendo compasión. Y lo decía en serio. Todavía lo hago. Tampoco era mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que, obviamente, era un individuo profundamente perturbado. Eso era realmente lo opuesto al punto que estaba tratando de hacer.

Pero entiendo que para algunos eso se sintió inoportuno o poco claro o tal vez ambas cosas. Y para aquellos que piensan que señalé con el dedo, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que me hubiera sentido de la misma manera.

Tengo muchos amigos y familiares en el otro lado a quienes amo y sigo siendo cercano, aunque no estemos de acuerdo en política en absoluto. No creo que el asesino que le disparó a **Charlie Kirk** represente a nadie. Esta era una persona enferma que creía que la violencia era una solución. Y nunca lo es.

Y también, egoístamente, soy una persona que recibe muchas amenazas. Recibo muchas amenazas feas y aterradoras contra mi vida, mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo debido a lo que elijo decir. Y sé que esas amenazas no provienen del tipo de personas de la derecha a quienes conozco y amo. Así que eso es lo que quería decir sobre ese tema".

Kimmel sobre la FCC y el presidente Brendan Carr

“Quiero que piensen en esto: ¿Se le debería permitir al gobierno regular qué podcasts pueden descargar las compañías de teléfonos celulares y los proveedores de Wi-Fi para asegurarse de que sirven al interés público? Creen que eso suena loco, pero hace 10 años, esto sonaba loco, Brendan Carr, el presidente de la FCC, diciéndole a una compañía estadounidense, podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, y que estas compañías pueden encontrar formas de cambiar, conducir y tomar medidas sobre Kimmel o habrá trabajo adicional para la FCC en el futuro.

Además de ser una violación directa de la Primera Enmienda, no es una amenaza particularmente inteligente para hacer en público. Ted Cruz dijo que sonaba como un mafioso. Aunque no sé, si quieres escuchar a un jefe de la mafia hacer una amenaza como esa, tienes que esconder un micrófono en una tienda de delicatessen y estacionarte afuera en una camioneta con una grabadora toda la noche. Este genio lo dijo en un podcast’.

Kimmel dice que Donald Trump ha impulsado los ratings

“Casi tienes que sentir lástima por él. Lo intentó, hizo todo lo posible para cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Eso le salió el tiro por la culata. Es posible que tenga que publicar los archivos de Epstein para distraernos de esto ahora”.

La “condición” de ABC para el regreso de Kimmel y la gratitud del presentador

“Sé que mucha gente me ha estado preguntando si hay condiciones para mi regreso al aire, y hay una. Disney me ha pedido que lea la siguiente declaración, y he accedido a hacerlo.

Aquí vamos: Para reactivar su cuenta de Disney+ y Hulu, abra la aplicación de Disney+ en su televisor inteligente o dispositivo conectado al televisor.

He tenido la suerte de trabajar en una compañía que me ha permitido hacer el programa de la manera que queremos hacerlo durante casi 23 años. He hecho casi 4,000 programas en ABC. Y durante ese tiempo, las personas que dirigen esta cadena me han permitido evolucionar y ampliar los límites de lo que antes era tradicional para un programa nocturno, incluso cuando los hacía sentir incómodos, lo cual hago mucho.

Cada noche, han defendido mi derecho a burlarme de nuestros líderes y a defender temas que creo que son importantes al permitirme usar su plataforma. Y estoy muy agradecido por eso. Dicho esto, no estaba contento cuando me sacaron del aire. No estaba de acuerdo con esa decisión y se lo dije y tuvimos muchas conversaciones. Compartí mi punto de vista. Ellos compartieron el suyo. Lo hablamos y al final, aunque no tenían que hacerlo, realmente no tenían que hacerlo. Esta es una compañía gigante. Tenemos períodos de atención cortos, y soy una pequeña parte de la Corporación Disney. Me dieron la bienvenida de nuevo al aire y les agradezco por eso. Pero desafortunadamente, e injustamente creo, esto los pone en riesgo".

Kimmel dice que sigamos el ejemplo de perdón de Erika Kirk

“Hubo un momento durante el fin de semana, un momento muy hermoso. No sé si vieron esto. El domingo, Erika Kirk perdonó al hombre que le disparó a su esposo. Ella lo perdonó. Ese es un ejemplo que deberíamos seguir.