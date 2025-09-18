El futuro de Jimmy Kimmel pende de un hilo tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

El futuro televisivo de Jimmy Kimmel pendía de un hilo el jueves después de que ABC suspendiera su programa nocturno tras los comentarios del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo que provocó que docenas de estaciones dijeran que no emitirían el programa, una medida que fue aplaudida por un alto regulador federal.

El veterano cómico nocturno hizo varios comentarios el lunes y el martes sobre la reacción al asesinato del activista conservador, incluyendo decir que “muchos en la tierra de MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

ABC, que ha emitido “Jimmy Kimmel Live!” desde 2003, actuó rápidamente después de que Nexstar Communications Group dijera que retiraría el programa a partir del miércoles. Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk fueron “ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional”, dijo Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Nexstar opera 28 filiales de ABC.

PUBLICIDAD

Otra compañía que posee 38 estaciones de televisión locales, Sinclair, pidió a Kimmel que se disculpara con la familia de Kirk y que hiciera una “donación personal significativa” a la organización política del activista, Turning Point USA. Sinclair dice que sus estaciones de ABC emitirán un tributo a Kirk el viernes en el horario de Kimmel.

En una aparición en CNBC el jueves, el presidente de la FCC, Brendan Carr, aplaudió las medidas de los dos grupos de afiliados para rechazar a la cadena. Si bien la Comisión Federal de Comunicaciones no tiene poder sobre las cadenas de televisión, sí tiene la autoridad para suspender las licencias de sus estaciones individuales en los mercados locales.

“Estamos revitalizando la aplicación del interés público por parte de la FCC”, dijo Carr, “y creo que eso es algo bueno”.

No hubo comentarios inmediatos de Kimmel, cuyo contrato vence en mayo de 2026. La declaración de ABC no citó una razón por la que su programa fue suspendido.

El presidente Donald Trump celebró la medida de ABC en el sitio de redes sociales Truth Social. “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse”, escribió.

Carr el miércoles calificó los comentarios de Kimmel como “verdaderamente enfermos” y dijo que su agencia tiene un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y la empresa matriz de la cadena, Walt Disney Co., por difundir información errónea. Dijo que el cómico parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público de que el asesino de Kirk era un partidario de Trump de derecha.

PUBLICIDAD

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel sugirió que el sospechoso del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo que no sea uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de ello”, dijo Kimmel. “Entre el señalamiento con el dedo, hubo dolor”.

Las autoridades dicen que el joven de 22 años creció en un hogar conservador en el sur de Utah, pero estaba inmerso en “ideología izquierdista”. Sus padres dijeron a los investigadores que se había vuelto políticamente de izquierda y pro derechos LGBTQ en el último año. Su estado de votante es inactivo, lo que significa que no votó en dos elecciones generales regulares. Le dijo a su pareja transgénero que atacó a Kirk porque “ya estaba harto de su odio”.

El panorama empresarial en torno a la televisión nocturna

Tanto Disney como Nexstar tienen negocios de la FCC por delante. Disney está buscando la aprobación regulatoria para la adquisición de NFL Network por parte de ESPN, y Nexstar necesita la bendición de la administración de Trump para completar su compra de $6,200 millones de dólares de su rival de transmisión Tegna.

Para ambas compañías, reinstalar a Kimmel después de una suspensión arriesgaría la ira de Trump, quien ya ha afirmado que el programa ha sido cancelado.

La suspensión de Kimmel se produce dos meses después de que CBS anunciara que cancelaría el programa de Stephen Colbert el próximo mes de mayo por razones financieras. Pero algunos críticos se han preguntado si su postura sobre Trump jugó un papel.

PUBLICIDAD

Tanto Colbert como Kimmel han hecho del presidente el blanco frecuente de bromas. Poco después de la cancelación de Colbert, la FCC aprobó el acuerdo pendiente desde hace mucho tiempo de la empresa matriz de CBS, Paramount, con Skydance.

Trump celebró de manera similar la inminente salida de Colbert.

“Me encanta que Colbert haya sido despedido”, dijo Trump en julio. “Su talento era incluso menor que sus calificaciones. Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente”.

En el último año, tanto Disney como la empresa matriz de CBS, Paramount, optaron por resolver las demandas presentadas por Trump contra sus divisiones de noticias en lugar de pelear en los tribunales.

En una publicación en X, la comisionada de la FCC, Anna Gomez, criticó a la administración por “usar el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal”.

“Otro medio de comunicación se marchitó bajo la presión del gobierno, asegurando que la administración continuará extorsionando y exigiendo retribución a los locutores y editores que lo critiquen”, dijo Ari Cohn, abogado principal de política tecnológica de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión. “No podemos ser un país donde los presentadores de programas de entrevistas nocturnos sirvan al placer del presidente”.

La escena fuera del estudio de Kimmel después de que el programa fuera suspendido

Kimmel salió del teatro de Hollywood donde se graba su programa unas tres horas después de la decisión de ABC. Mantuvo la cabeza baja al entrar en un vehículo que esperaba.

Una audiencia estaba haciendo fila afuera del teatro cuando les dijeron que el programa del miércoles había sido cancelado.

“Curiosamente, esperaron para desconectarlo justo cuando la audiencia del estudio estaba a punto de entrar”, dijo Tommy Williams, un posible miembro de la audiencia de Jacksonville, Florida, a The Associated Press afuera del teatro. “No nos dijeron lo que había sucedido. Simplemente, dijeron que el programa fue cancelado”.

PUBLICIDAD

Más de lo que Kimmel dijo en su programa

Kimmel dijo que la respuesta de Trump a la muerte de Kirk “no es cómo un adulto lamenta el asesinato de alguien a quien llamó amigo. ¿Así es como un niño de 4 años lamenta un pez dorado, OK?”.

También dijo que el jefe del FBI, Kash Patel, ha manejado la investigación sobre el asesinato “como un niño que no leyó el libro, mintiendo en su camino a través de un informe oral”.

Volvió al tema el martes por la noche, burlándose de la actuación del vicepresidente JD Vance como presentador invitado del podcast de Kirk.

Dijo que Trump estaba “avivando las llamas” al atacar a la gente de la izquierda. “¿Cuál es? ¿Son un montón de jugadores de pickleball afeminados porque tienen demasiado miedo de ser golpeados por pelotas de tenis? ¿O un equipo mortal bien organizado de comandos? Porque no pueden ser ambas cosas”.

La medida se produce cuando el presidente, su administración y su partido político han intensificado sus esfuerzos para vigilar el discurso sobre la muerte de Kirk. Vance a principios de esta semana instó a los estadounidenses a entregar a sus conciudadanos que se burlaron del asesinato.