Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El futuro de Jimmy Kimmel pende de un hilo tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena ABC suspendió el programa, lo que provocó que docenas de estaciones se negaran a emitirlo

18 de septiembre de 2025 - 12:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jimmy Kimmel en evento especial en Nueva York. (Charles Sykes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El futuro televisivo de Jimmy Kimmel pendía de un hilo el jueves después de que ABC suspendiera su programa nocturno tras los comentarios del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo que provocó que docenas de estaciones dijeran que no emitirían el programa, una medida que fue aplaudida por un alto regulador federal.

RELACIONADAS

El veterano cómico nocturno hizo varios comentarios el lunes y el martes sobre la reacción al asesinato del activista conservador, incluyendo decir que “muchos en la tierra de MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

ABC, que ha emitido “Jimmy Kimmel Live!” desde 2003, actuó rápidamente después de que Nexstar Communications Group dijera que retiraría el programa a partir del miércoles. Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk fueron “ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional”, dijo Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Nexstar opera 28 filiales de ABC.

Otra compañía que posee 38 estaciones de televisión locales, Sinclair, pidió a Kimmel que se disculpara con la familia de Kirk y que hiciera una “donación personal significativa” a la organización política del activista, Turning Point USA. Sinclair dice que sus estaciones de ABC emitirán un tributo a Kirk el viernes en el horario de Kimmel.

En una aparición en CNBC el jueves, el presidente de la FCC, Brendan Carr, aplaudió las medidas de los dos grupos de afiliados para rechazar a la cadena. Si bien la Comisión Federal de Comunicaciones no tiene poder sobre las cadenas de televisión, sí tiene la autoridad para suspender las licencias de sus estaciones individuales en los mercados locales.

“Estamos revitalizando la aplicación del interés público por parte de la FCC”, dijo Carr, “y creo que eso es algo bueno”.

No hubo comentarios inmediatos de Kimmel, cuyo contrato vence en mayo de 2026. La declaración de ABC no citó una razón por la que su programa fue suspendido.

El presidente Donald Trump celebró la medida de ABC en el sitio de redes sociales Truth Social. “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse”, escribió.

Carr el miércoles calificó los comentarios de Kimmel como “verdaderamente enfermos” y dijo que su agencia tiene un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y la empresa matriz de la cadena, Walt Disney Co., por difundir información errónea. Dijo que el cómico parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público de que el asesino de Kirk era un partidario de Trump de derecha.

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel sugirió que el sospechoso del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo que no sea uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de ello”, dijo Kimmel. “Entre el señalamiento con el dedo, hubo dolor”.

Las autoridades dicen que el joven de 22 años creció en un hogar conservador en el sur de Utah, pero estaba inmerso en “ideología izquierdista”. Sus padres dijeron a los investigadores que se había vuelto políticamente de izquierda y pro derechos LGBTQ en el último año. Su estado de votante es inactivo, lo que significa que no votó en dos elecciones generales regulares. Le dijo a su pareja transgénero que atacó a Kirk porque “ya estaba harto de su odio”.

El panorama empresarial en torno a la televisión nocturna

Tanto Disney como Nexstar tienen negocios de la FCC por delante. Disney está buscando la aprobación regulatoria para la adquisición de NFL Network por parte de ESPN, y Nexstar necesita la bendición de la administración de Trump para completar su compra de $6,200 millones de dólares de su rival de transmisión Tegna.

Para ambas compañías, reinstalar a Kimmel después de una suspensión arriesgaría la ira de Trump, quien ya ha afirmado que el programa ha sido cancelado.

La suspensión de Kimmel se produce dos meses después de que CBS anunciara que cancelaría el programa de Stephen Colbert el próximo mes de mayo por razones financieras. Pero algunos críticos se han preguntado si su postura sobre Trump jugó un papel.

Tanto Colbert como Kimmel han hecho del presidente el blanco frecuente de bromas. Poco después de la cancelación de Colbert, la FCC aprobó el acuerdo pendiente desde hace mucho tiempo de la empresa matriz de CBS, Paramount, con Skydance.

Trump celebró de manera similar la inminente salida de Colbert.

“Me encanta que Colbert haya sido despedido”, dijo Trump en julio. “Su talento era incluso menor que sus calificaciones. Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente”.

En el último año, tanto Disney como la empresa matriz de CBS, Paramount, optaron por resolver las demandas presentadas por Trump contra sus divisiones de noticias en lugar de pelear en los tribunales.

En una publicación en X, la comisionada de la FCC, Anna Gomez, criticó a la administración por “usar el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal”.

“Otro medio de comunicación se marchitó bajo la presión del gobierno, asegurando que la administración continuará extorsionando y exigiendo retribución a los locutores y editores que lo critiquen”, dijo Ari Cohn, abogado principal de política tecnológica de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión. “No podemos ser un país donde los presentadores de programas de entrevistas nocturnos sirvan al placer del presidente”.

La escena fuera del estudio de Kimmel después de que el programa fuera suspendido

Kimmel salió del teatro de Hollywood donde se graba su programa unas tres horas después de la decisión de ABC. Mantuvo la cabeza baja al entrar en un vehículo que esperaba.

Una audiencia estaba haciendo fila afuera del teatro cuando les dijeron que el programa del miércoles había sido cancelado.

“Curiosamente, esperaron para desconectarlo justo cuando la audiencia del estudio estaba a punto de entrar”, dijo Tommy Williams, un posible miembro de la audiencia de Jacksonville, Florida, a The Associated Press afuera del teatro. “No nos dijeron lo que había sucedido. Simplemente, dijeron que el programa fue cancelado”.

Más de lo que Kimmel dijo en su programa

Kimmel dijo que la respuesta de Trump a la muerte de Kirk “no es cómo un adulto lamenta el asesinato de alguien a quien llamó amigo. ¿Así es como un niño de 4 años lamenta un pez dorado, OK?”.

También dijo que el jefe del FBI, Kash Patel, ha manejado la investigación sobre el asesinato “como un niño que no leyó el libro, mintiendo en su camino a través de un informe oral”.

Volvió al tema el martes por la noche, burlándose de la actuación del vicepresidente JD Vance como presentador invitado del podcast de Kirk.

Dijo que Trump estaba “avivando las llamas” al atacar a la gente de la izquierda. “¿Cuál es? ¿Son un montón de jugadores de pickleball afeminados porque tienen demasiado miedo de ser golpeados por pelotas de tenis? ¿O un equipo mortal bien organizado de comandos? Porque no pueden ser ambas cosas”.

La medida se produce cuando el presidente, su administración y su partido político han intensificado sus esfuerzos para vigilar el discurso sobre la muerte de Kirk. Vance a principios de esta semana instó a los estadounidenses a entregar a sus conciudadanos que se burlaron del asesinato.

También es el último esfuerzo de la administración para usar su poder para apoyarse en los medios de comunicación. Carr ha lanzado investigaciones de medios que han enfurecido a Trump, y el presidente ha demandado a múltiples organizaciones de medios por cobertura negativa.

Tags
Jimmy Kimmel
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: