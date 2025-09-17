Suspenden indefinidamente programa de Jimmy Kimmel

Nueva York— La cadena ABC suspendió indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La decisión de la cadena el miércoles se produjo después de que Nexstar anunciara que sus afiliadas de ABC suspenderían indefinidamente “Jimmy Kimmel Live!” debido a sus comentarios.

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos”, declaró Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel declaró: “El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle provecho político.

“Entre las acusaciones, hubo, eh, duelo: el viernes, la Casa Blanca izó las banderas a media asta, lo que generó algunas críticas, pero a nivel humano se puede ver lo duro que está tomando esto el presidente”, dijo Kimmel, antes de mostrar un vídeo donde Trump respondía a los periodistas que le preguntaban por su estado señalando las obras en la Casa Blanca.