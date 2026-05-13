¿Romance a la vista?: Fabio y Jeni encienden “LCDLF6″ con besos apasionados

Fabio Agostini creó una nueva historia en “La casa de los famosos 6”, pero esta vez no se trata de ningún drama conflictivo, sino de un romance. El español protagonizó varios besos con la nueva integrante, Jeni de la Vega, durante la fiesta del viernes, 8 de mayo.

En la reunión temática más reciente de la mansión, el español y la mexicana acapararon la atención de sus compañeros y del público luego de besarse tres veces y, aunque los besos correspondían a un reto de los participantes, al final la química entre los dos se intensificó o al menos así lo concluyeron los seguidores del programa.

Al final de la fiesta, cuando estaban en la habitación acostados, comenzaron a besarse apasionadamente.

En la cuenta de Instagram del “reality” varios usuarios recordaron el romance que tuvo la influencer con Josh Martínez cuando participaron en “Los 50”, por lo que también le llovieron críticas a la modelo al haberse relacionado con Agostini a sabiendas de su rivalidad con el integrante del cuarto Agua.

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Otros, sin embargo, apoyaron el romance y aplaudieron la participación de la creadora de contenido. “Jeni y Fabio: jóvenes, solteros, se gustan, buen provecho”; “Son jóvenes, solteros, así que disfruten. No le deben nada a nadie, así que hagan lo que quieran, igual los envidiosos siempre van a hablar”, fueron algunos de los comentarios.

Celinee Santos, por su parte, le confesó a Martínez la preocupación que tiene por el protagonismo que se ha llevado la nueva pareja. “Tengo miedo que el tema con Jeni a Fabio le sume mucho en la competencia. Tengo miedo que esta situación a ti te baje”, dijo.

Como respuesta, el cubano expresó: “Yo sigo genuino y yo me he aguantado muchas cosas aquí adentro que mucha gente no. A nadie le han traído a alguien de su pasado y ha tenido que enfrentarse con sentimientos así, y aceptar lo que yo he aceptado. He tenido que tragarme muchas cosas para que la gente no me vea caído”.