“Hay mucha gente que me quiere”: Celinee Santos asegura que el público volverá a salvarla en “LCDLF6″

Tras la eliminación de Laura Zapata en “La casa de los famosos 2026″, el resto de los habitantes vivieron anoche a otra gala de nominación. Esta semana, Horacio Pancheri fue el único participante a salvo.

El actor argentino ganó la inmunidad gracias a que se convirtió en líder de la semana. Además, tiene la oportunidad de pelear por la salvación, un beneficio que permite sacar a uno de los habitantes de la placa de nominados.

A excepción de Pancheri, todos los participantes estuvieron en riesgo de ser nominados y abandonar la competencia el próximo lunes, 20 de abril.

Estos son los nominados de esta semana:

Stefano Piccioni

Laura G

Caeli Santaolalla

El Divo

Yoridan Martínez

Josh Martínez

Celinee Santos

Kenny Rodríguez

La exreina dominicana conversó con “La Jefa” en el confesionario. Santos indicó que no le sorprende haber sido nominada por sus compañeros.

“Creen que me puedo ir, pero tengo un público que me apoya bastante y estará conmigo en esta placa”, dijo.

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Después de la salida de Zapata, Miss República Dominicana 2024 está clara de que cualquiera se puede ir.

“Pero también sé que hay mucha gente que me quiere, incluyendo a Zapata y a República Dominicana”, concluyó.