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“Hay mucha gente que me quiere”: Celinee Santos asegura que el público volverá a salvarla en “LCDLF6″

Ayer, miércoles, se completó otra placa de nominados en el “reality show” de Telemundo

16 de abril de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos es una exreina de belleza dominicana. (Listín Diario / GDA)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras la eliminación de Laura Zapata en “La casa de los famosos 2026″, el resto de los habitantes vivieron anoche a otra gala de nominación. Esta semana, Horacio Pancheri fue el único participante a salvo.

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El actor argentino ganó la inmunidad gracias a que se convirtió en líder de la semana. Además, tiene la oportunidad de pelear por la salvación, un beneficio que permite sacar a uno de los habitantes de la placa de nominados.

A excepción de Pancheri, todos los participantes estuvieron en riesgo de ser nominados y abandonar la competencia el próximo lunes, 20 de abril.

Estos son los nominados de esta semana:

  • Stefano Piccioni
  • Laura G
  • Caeli Santaolalla
  • El Divo
  • Yoridan Martínez
  • Josh Martínez
  • Celinee Santos
  • Kenny Rodríguez

La exreina dominicana conversó con “La Jefa” en el confesionario. Santos indicó que no le sorprende haber sido nominada por sus compañeros.

“Creen que me puedo ir, pero tengo un público que me apoya bastante y estará conmigo en esta placa”, dijo.

Después de la salida de Zapata, Miss República Dominicana 2024 está clara de que cualquiera se puede ir.

“Pero también sé que hay mucha gente que me quiere, incluyendo a Zapata y a República Dominicana”, concluyó.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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