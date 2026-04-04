La salvación lo cambió todo y dejó la placa 100% Tierra en “LCDLF6″

El Cuarto Tierra, que comenzó como un bloque sólido de creadores de contenido y estrategas, hoy se tambalea bajo la sombra de la desconfianza. Tras el polémico posicionamiento de Yoridan Martínez y los cuestionamientos sobre su lealtad hacia sus compañeros de habitación, el equipo enfrenta su prueba de fuego más difícil hasta ahora.

Ayer, “los tierrosos”, como algunos nombran a los participantes, tuvieron su última oportunidad para librarse de la eliminación del próximo lunes. Al final de la noche, sin embargo, el dominicano Kenny Rodríguez se quedó con el poder y salvó a su compatriota Celinee Santos.

Conformado por figuras de alto perfil como Oriana Marzoli, Kunno y Zoe Bayona, el Cuarto Tierra se perfiló desde el día uno como el centro de gravedad de la casa. Marcado por egos fuertes y una clara mentalidad competitiva, este grupo ha transformado la convivencia en un tablero de ajedrez donde cada movimiento cuenta.

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