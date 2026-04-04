Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La salvación lo cambió todo y dejó la placa 100% Tierra en “LCDLF6″

Celinee Santos fue salvada por el líder de la semana, Kenny Rodríguez

4 de abril de 2026 - 2:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de ellos será eliminado el próximo lunes del "reality show". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El Cuarto Tierra, que comenzó como un bloque sólido de creadores de contenido y estrategas, hoy se tambalea bajo la sombra de la desconfianza. Tras el polémico posicionamiento de Yoridan Martínez y los cuestionamientos sobre su lealtad hacia sus compañeros de habitación, el equipo enfrenta su prueba de fuego más difícil hasta ahora.

RELACIONADAS

Ayer, “los tierrosos”, como algunos nombran a los participantes, tuvieron su última oportunidad para librarse de la eliminación del próximo lunes. Al final de la noche, sin embargo, el dominicano Kenny Rodríguez se quedó con el poder y salvó a su compatriota Celinee Santos.

Así las cosas, el próximo eliminado de “La casa de los famosos” será un representante del Cuarto Tierra. Laura G, Fabio Agostini, Stefano Piccioni, “El Divo” o Julia Arguelles se despedirá del sueño de ganar los $200,000.

Conformado por figuras de alto perfil como Oriana Marzoli, Kunno y Zoe Bayona, el Cuarto Tierra se perfiló desde el día uno como el centro de gravedad de la casa. Marcado por egos fuertes y una clara mentalidad competitiva, este grupo ha transformado la convivencia en un tablero de ajedrez donde cada movimiento cuenta.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: