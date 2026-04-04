La salvación lo cambió todo y dejó la placa 100% Tierra en “LCDLF6″
Celinee Santos fue salvada por el líder de la semana, Kenny Rodríguez
4 de abril de 2026 - 2:25 PM
4 de abril de 2026 - 2:25 PM
El Cuarto Tierra, que comenzó como un bloque sólido de creadores de contenido y estrategas, hoy se tambalea bajo la sombra de la desconfianza. Tras el polémico posicionamiento de Yoridan Martínez y los cuestionamientos sobre su lealtad hacia sus compañeros de habitación, el equipo enfrenta su prueba de fuego más difícil hasta ahora.
Ayer, “los tierrosos”, como algunos nombran a los participantes, tuvieron su última oportunidad para librarse de la eliminación del próximo lunes. Al final de la noche, sin embargo, el dominicano Kenny Rodríguez se quedó con el poder y salvó a su compatriota Celinee Santos.
Así las cosas, el próximo eliminado de “La casa de los famosos” será un representante del Cuarto Tierra. Laura G, Fabio Agostini, Stefano Piccioni, “El Divo” o Julia Arguelles se despedirá del sueño de ganar los $200,000.
Conformado por figuras de alto perfil como Oriana Marzoli, Kunno y Zoe Bayona, el Cuarto Tierra se perfiló desde el día uno como el centro de gravedad de la casa. Marcado por egos fuertes y una clara mentalidad competitiva, este grupo ha transformado la convivencia en un tablero de ajedrez donde cada movimiento cuenta.
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