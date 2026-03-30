Curvy Zelma de “La casa de los famosos 6” se entera de la muerte de su padre en el “reality show”

La actriz e influencer mexicana Zelma Cherem, conocida en redes como Curvy Zelma, se enteró de la muerte de su padre, Abraham Cherem Kanan, la mañana de este lunes mientras se encuentra en el reality show de la cadena Telemundo, “La casa de los famosos 6”.

Después de que la presentadora Joanna Vega-Biestro diera a conocer el fallecimiento en el programa “Sale el sol”, las cámaras del programa de la telerrealidad captaron a la actriz Laura Zapata abrazando a su compañera tras recibir la lamentable noticia.

“Dile cuánto lo quisiste, dale las gracias porque te dio la vida, dale las gracias porque estuvo contigo el tiempo que haya sido, mi vida... mi cielo, mi amor, preciosa, te amo, te amo”, dice la actriz, mientras Zelma rompe en llanto.

“Curvy” confió a la actriz que la salud de su padre había mermado tiempo atrás, motivo por el que tuvo que ser intervenido para la amputación de ambas piernas.

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“Le cortaron las dos piernas; él ya no tenía una pierna, le cortaron la otra pierna, se fue sin piernas y le dio un infarto hoy, (...) se lo acabaron las drogas y el alcohol”.

“Déspidelo, déspidelo, acuérdate de las cosas bellas, acuérdate de las cosas lindas, que Dios lo reciba en su Santa Gloria”, respondió Zapata, quien aceptó la encomienda de Zelma, de organizar un rezo por el descanso eterno de su padre.

Según El Heraldo México, Curvy Zelma reveló en 2023 que no tenía una relación cercana con su papá, aunque la situación en realidad no era algo reciente, sino algo que venía acarreando desde la infancia, esto después del divorcio de sus padres.

“No tengo mucha relación, para serte honesta, pues con mi papá ahí medio que voy hablando”, dijo en aquel momento Zelma.

La mexicana, quien lleva seis semanas participando del programa de convivencia, se encuentra en peligro de eliminación esta noche.