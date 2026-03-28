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Los mejores posicionamientos en la historia de “La casa de los famosos” de Telemundo

No se trata de una simple gala, muchos lo consideran como “el juicio final de la convivencia”

28 de marzo de 2026 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera protagonizó varios de los posicionamientos más intensos de "La casa de los famosos 4". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Más que una simple gala, el posicionamiento en “La casa de los famosos” de Telemundo funciona como el termómetro real de las alianzas. Es el espacio donde el discurso privado se vuelve público y obliga a cada habitante a elegir un bando bajo la mirada implacable de las cámaras.

Cada jueves, las redes sociales se incendian. No es para menos: los discursos pronunciados en los posicionamientos han demostrado ser el motor que impulsa el drama de cada temporada al transformar rencores silenciosos en enfrentamientos que marcan un antes y un después en la competencia.

La televisión hispana ha sido testigo de lo que se vive cuando la luz del foro se atenúa, el silencio se vuelve pesado y, frente a frente, dos aliados de ayer se convierten en los adversarios de hoy.

A continuación 5 de los posicionamientos más recordados en la historia del “reality show”:

Maripily Rivera versus “Bebeshita”

Luca Onestini versus Alfredo Adame

Manelyk González versus Aleska Génesis

Maripily Rivera versus Lupillo Rivera

El Divo versus Sergio Mayer

Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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