Paco Pizaña y Cristina Porta saborean la salida de Curvy Zelma de “Top Chef VIP 4″
La creadora de contenido mexicana se describió “triste y melancólica” tras la decisión de los jueces
19 de septiembre de 2025 - 10:59 PM
La modelo y creadora de contenido Curvy Zelma se convirtió esta noche en la eliminada más reciente de “Top Chef VIP 4”. Junto a Matías Ochoa, a la también empresaria le tocó protagonizar el momento decisivo de la competencia que conduce Carmen Villalobos.
Cabe destacar que la salida de la influencer tuvo lugar un episodio después del regreso oficial Paco Pizaña, Yany Prado y Valeria Cuevas, quienes ganaron las dinámicas del reto de “Repesca” del “reality show” que regalará $200,000 al gran vencedor.
Antes de que la chef Tita pronunciara su nombre, Curvy se describió satisfecha. “Hice lo mejor que pude con lo que tuve”, aseguró.
Unos, como Lorena Herrera, Salvador Zerboni y Cuevas, lamentaron la determinación. Por otro lado, Cristina Porta y Pizaña, celebraron.
“Llegó el momento de abandonar esta cocina maravillosa. Estoy triste, estoy melancólica, obviamente”, expresó. Ocho, con la solidaridad que tanto lo destaca, le aconsejó que se acordara de todas las “cosas lindas” que vivió en el “show” gastronómico.
La cuarta temporada de “Top Chef VIP” se estrenó el martes, 22 de julio, a las 7:00 p.m. por Telemundo. Puedes seguir la competencia todas las noches de lunes a viernes, y los domingos.
Los episodios también están disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock, además de que se transmiten a través de la señal de Telemundo Internacional.
