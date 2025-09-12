“Con ganas de reventar, de ahogarme”: Dramática salida de Paco Pizaña de “Top Chef VIP 4″
El actor y modelo mexicano se eliminó tras un plato “violento” y “confrontador”
12 de septiembre de 2025 - 3:50 PM
Ayer, jueves, 11 de septiembre, otra celebridad fue eliminada de la cocina del famoso “reality show” de Telemundo, “Top Chef VIP 4″. Esta salida tuvo lugar después de que el pasado lunes nadie abandonara la competencia por la ventaja secreta de creador de contenido argentino Matías Ochoa.
Después de acabar el “reto de eliminación” que consistió en la confección de un platillo que incluyera uno o más mariscos, el panel de jueces decidió que quien debía abandonar el “reality show” era el actor mexicano Paco Pizaña. El también modelo protagonizó la salida más dramática de la temporada.
“Siento una contradicción absoluta. Ha sido un altibajos de emociones desde que estoy aquí, y así lo he respetado, no he hecho sino respetar lo que siento, y así me siento hoy, con muchas contradicciones, con muchas ganas de reventar, de ahogarme”, expresó Pizaña.
Según el intérprete, entregó un plato “violento y confrontador”. El jurado coincidió que esta mezcla de emociones se sintió en cada bocado.
De las 20 celebridades que ingresaron a la competencia el pasado 20 de julio, hoy solo quedan siete en la contienda por el codiciado premio en efectivo de $200,000 y el título del mejor chef de la televisión de habla hispana.
En “Top Chef VIP”, la celebridad con el mejor desempeño en la cocina, será el que más lejos llegue. Mientras tanto, aquel famoso con los peores platillos tendrá que decirle adiós a la competencia, por lo que el más mínimo error podría mandarlos a casa.
