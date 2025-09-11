Cristina y Matías se sienten en “desventaja” en “Top Chef VIP 4″

Lorena Herrera y Cristina Porta son dos personalidades que dan mucho de qué hablar dentro de la competencia de “Top Chef VIP 4″. Y aunque en el juego empezaron como amigas, ahora simplemente no se soportan.

En un principio, Porta aseguraba que Herrera era líder en la cocina, porque sus platillos y sazón no pasaban desapercibidos; sin embargo, ahora hay quienes se destacan por temas de originalidad a la hora de preparar alimentos, de emplatar o crear combinaciones nuevas.

Es una de las pruebas más recientes, Porta decidió no guardarse nada y tronó hasta contra el panel de jueces. Según la española, los retos favorecen solo a los participantes mexicanos.

“Quiero decir un par de cosas porque lo tengo dentro y me lo necesito sacar. Yo entiendo que la audiencia máxima aquí es mexicana, pero hoy aquí ha sido muy limitado porque incluso yo he querido marinarlo de otra manera y hemos tenido que ser muy estrictos con eso. Obviamente, Matías (Ochoa) y yo estamos en desventaja porque para nosotros que nos faltó sal y también ha pasado gente que le faltó sal, siento que a mí sí me cortan las alas”, manifestó.

Herrera, como de costumbre, prefirió abandonar el estudio junto a Salvador Zerboni. El resto de los participantes escuchó a Porta con detenimiento.

La mayoría de la audiencia, a través de las redes sociales, avaló las palabras de Porta mediante sus comentarios.

“Brava, Cristina”, “Cristina tiene toda la razón. Y también los ovarios bien puestos para hablar claro y de frente la situación que ya muchos televidentes hemos notado” y “El planteamiento de Cristina sobre menús de comida mexicana (en su mayoría) es válido”, son solos tres de las muchas reacciones del público.