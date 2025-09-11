Opinión
11 de septiembre de 2025
86°tormenta
Cristina y Matías se sienten en “desventaja” en “Top Chef VIP 4″

La española no se quedó callada y tronó contra Lorena Herrera en medio de uno de los retos

11 de septiembre de 2025 - 2:16 PM

Cristina Porta y Lorena Herrera en "Top Chef VIP 4". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lorena Herrera y Cristina Porta son dos personalidades que dan mucho de qué hablar dentro de la competencia de “Top Chef VIP 4″. Y aunque en el juego empezaron como amigas, ahora simplemente no se soportan.

RELACIONADAS

En un principio, Porta aseguraba que Herrera era líder en la cocina, porque sus platillos y sazón no pasaban desapercibidos; sin embargo, ahora hay quienes se destacan por temas de originalidad a la hora de preparar alimentos, de emplatar o crear combinaciones nuevas.

Es una de las pruebas más recientes, Porta decidió no guardarse nada y tronó hasta contra el panel de jueces. Según la española, los retos favorecen solo a los participantes mexicanos.

“Quiero decir un par de cosas porque lo tengo dentro y me lo necesito sacar. Yo entiendo que la audiencia máxima aquí es mexicana, pero hoy aquí ha sido muy limitado porque incluso yo he querido marinarlo de otra manera y hemos tenido que ser muy estrictos con eso. Obviamente, Matías (Ochoa) y yo estamos en desventaja porque para nosotros que nos faltó sal y también ha pasado gente que le faltó sal, siento que a mí sí me cortan las alas”, manifestó.

Herrera, como de costumbre, prefirió abandonar el estudio junto a Salvador Zerboni. El resto de los participantes escuchó a Porta con detenimiento.

La mayoría de la audiencia, a través de las redes sociales, avaló las palabras de Porta mediante sus comentarios.

“Brava, Cristina”, “Cristina tiene toda la razón. Y también los ovarios bien puestos para hablar claro y de frente la situación que ya muchos televidentes hemos notado” y “El planteamiento de Cristina sobre menús de comida mexicana (en su mayoría) es válido”, son solos tres de las muchas reacciones del público.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
